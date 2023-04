Neues Schalke-Trikot: Erste Bilder aufgetaucht – Erinnerung an die 90er

Gelsenkirchen. Im Netz sind Bilder eines Schalke-Trikots aufgetaucht. Womöglich wird S04 damit in der kommenden Saison auflaufen. Es erinnert an die 90er.

Hinter den Kulissen laufen beim FC Schalke 04 längst die Planungen für die Saison 2023/24 – und auch neue Trikots werden bei den Königsblauen wohl bald präsentiert. Erste Bilder der neuen Jerseys sind allerdings schon jetzt im Internet aufgetaucht. Der Nutzer „@ityty23“ veröffentlichte vier Bilder eines Schalke-Trikots, dass die Profis wohl in der kommenden Spielzeit tragen werden.

Das Heimtrikot ist wie gewohnt in Königsblau gehalten, mit dunkelblauen Applikationen unter den Armen und am Rücken sowie einem weißen Kragen. Besonders ist auch ein Schriftzug im Nacken des Shirts. Dort heißt es: „Ein Leben lang“.

Schalke-Trikot: Hauptsponsor "MeinAuto.de" könnte im Abstiegsfall aus dem Vertrag aussteigen

Verziert ist das Trikot mit feinen Nadelstreifen in dunkelblau, die an ein S04-Shirt von Anfang der 90er-Jahre erinnern. Denn schon in der Saison 1990-91 lief Schalke mit ähnlichen Nadelstreifen auf – ebenfalls mit Adidas als Ausrüster. Hauptsponsor war das Unternehmen „RH Alurad“. Und sportlich war das Trikot durchaus ein Glücksbringer, denn Schalke schaffte in dieser Saison als Zweitligameister den Aufstieg in die Bundesliga.

Die Saison 1990/91: Schalke spielte in blauen Trikots mit Nadelstreifen - wie hier Andreas Müller (links) im Duell mit Michael Tönnies vom MSV Duisburg. Foto: firo

Ein Sponsoren-Flock ist auf den geleakten Bildern im Internet noch nicht zu sehen – doch das muss nicht heißen, dass die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Sponsor „MeinAuto.de“ endet. Das Unternehmen hätte im Falle des Abstieges zwar die Option, aus dem laufenden Vertrag auszusteigen, doch ob der Online-Autohändler diese Option tatsächlich zieht, ist offen.

„Wir beurteilen unser Engagement unabhängig des Verbleibs in der 1. Bundesliga. Schalke hat mit seinen rund 165.000 Mitgliedern und Millionen Fans eine enorme Strahlkraft – auch ligaunabhängig. Das hat der Verein nicht nur in der vergangenen Saison eindrucksvoll bewiesen“, sagte Unternehmenssprecher Fabian Thomas noch vor einigen Wochen dieser Redaktion. Die Zusammenarbeit, habe sich „definitiv gelohnt“, erklärte das Unternehmen.

