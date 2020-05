Neustart wohl mit Revierderby – Schalke erwägt Quarantäne

Am Tag danach herrscht in der Bundesliga große Betriebsamkeit. Und das, obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Donnerstag keine Entscheidung getroffen haben und erst am 6. Mai darüber befinden, ob die Deutsche Fußball-Liga ihren Spielbetrieb mit Geisterspielen und unter strengen Auflagen wieder aufnehmen darf.

Die Verantwortlichen in der Liga aber rechnen fest damit, dass es dann Grünes Licht gibt, deswegen reagieren sie gelassen. „Wir haben immer gesagt, dass wir politische Beschlüsse akzeptieren. Und das gilt selbstverständlich auch weiterhin“, sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dieser Zeitung. Schalkes Vorstand Alexander Jobst ist „weiterhin sehr zuversichtlich, am 6. Mai einen positiven Entscheid der Politik zu erhalten, so dass wir die Saison wieder aufnehmen können. Wir gehen derzeit vom 16. Mai aus“.

Schalke-Trainer Wagner wäre mit Quarantäne einverstanden

Aus der Liga hört man von vielen positiven Signalen aus der Politik – und von einem möglichen Freitagsspiel schon am 15. Mai. Anders als zwischenzeitlich geplant wird es wohl mit dem 26. Spieltag weitergehen – also auch mit dem Derby zwischen Dortmund und Schalke.

Die Vorbereitungen werden nun intensiviert: „Das noch mal optimierte Hygiene- und Schutzkonzept der DFL als wegweisende Voraussetzung wurde direkt unsererseits intern besprochen und ist bereits in der Umsetzung“, sagt Jobst dazu. „Ich bleibe dabei: Schalke 04 wird bereit sein, wenn es wieder losgeht.“ In internen Gesprächen wurde auch eine komplette Quarantäne in einem Hotel erwogen, wenn es dazu beiträgt, dass die Politik den Spielbetrieb genehmigt. Trainer David Wagner wäre einverstanden.

Liga hat Schutzkonzept deutlich verschärft

Das Schutzkonzept der Liga, das nach anfänglichen Bedenken aus dem Arbeitsministerium noch einmal verschärft wurde, sieht für die restliche Saison eine „Quasi-Quarantäne“ für die Spieler vor, die sich nur noch zwischen ihrer Wohnung, dem Trainingsgelände und dem Stadion bewegen sollen. Auch für ihr privates Umfeld sind nun Corona-Tests vorgesehen – auf freiwilliger Basis.

Überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, herrscht Maskenpflicht. Ab sofort werden die Spieler getestet – und zwar zweimal im Abstand weniger Tage, bevor das Mannschaftstraining wieder beginnt. Und: Vor dem Saisonstart sollen die Spieler in einem Trainingslager zusammengezogen werden, um eine Quarantäne-Situation herzustellen.

Bei RB Leipzig gibt es dafür schon konkrete Vorstellungen: „Wir planen, ab nächstem Samstag mit der Mannschaft und dem Staff in Quarantäne zu gehen“, berichtete Nationalspieler Marcel Halstenberg bei „Sport im Osten“. „Wir werden uns hauptsächlich am Trainingsgelände aufhalten und womöglich hier auch übernachten.“

Rückkehr ins Mannschaftstraining

Und bald soll der nächste Schritt folgen: „Der Plan ist, am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, insofern alle Tests negativ sind“, sagt RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Derzeit trainieren die Klubs in Kleingruppen ohne Körperkontakt – so hat es die DFL vorgegeben, damit die Bedingungen trotz unterschiedlicher Vorgaben der Länder gleich sind. Auch die Revierklubs BVB und Schalke hoffen, zu Beginn der kommenden Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren zu können – warten aber auf Signale der Behörden und der DFL.

Einige Trainer beklagen zwar, dass dann nicht einmal zwei Wochen Zeit sind bis zum 16. Mai – doch deren Bedenken werden keine große Rolle spielen angesichts des Termindrucks der Liga, die bis Ende Juni die verbleibenden neun Spieltage plus DFB-Pokal absolvieren will. „Wir sind nicht in der Situation für Wunschszenarien, es hätte auch eine Woche gereicht“, sagt der Ex-Leichtathlet Mintzlaff. „Wir wären auch am 9. Mai bereit gewesen.“