Offiziell: Schalke-Torwart Ralf Fährmann spielt in Norwegen

Essen Der FC Schalke 04 hat den Wechsel von Ralf Fährmann zum SK Brann Bergen offiziell bekannt gegeben. Der Torwart wird bis Ende Juni ausgeliehen.

Ralf Fährmann hat nun auch offiziell einen neuen Verein gefunden. Der FC Schalke 04 gab am Dienstagmorgen bekannt, dass der Torwart bis zum 30. Juni 2020 auf Leihbasis für SK Brann Bergen auflaufen wird. Danach kehrt er planmäßig nach Gelsenkirchen zurück.

Fährmann war zuletzt an den englischen Klub Norwich City verliehen. Beim Premier-League-Aufsteiger war der 31-Jährige aber nur die Nummer zwei hinter dem Niederländer Tim Krul. Fährmann wurde von Trainer Daniel Farke lediglich in drei Pflichtspielen eingesetzt, einmal in der Meisterschaft, einmal im FA Cup und einmal im Ligapokal. Eine unbefriedigende Situation sowohl für Fährmann selbst als auch für die Schalker, die sich erhofft hatten, dass der erfahrene Schlussmann in England viel Spielpraxis erhalten würde.

Die Saison beginnt für Fährmann Anfang April

Diese soll Fährmann nun beim dreimaligen norwegischen Meister bekommen, für den er in den kommenden drei Monaten zwischen den Pfosten stehen wird. Der Wechsel des Torhüters zu Brann Bergen war möglich, da das Transferfenster in Norwegen erst Ende März schließt. Dort beginnt die Saison regulär Anfang April.

Zur kommenden Bundesliga-Saison soll Fährmann dann nach Gelsenkirchen zurückkehren und sich mit Markus Schubert um den Platz im Schalker Kasten duellieren. Fährmann nimmt dann den Platz von Alexander Nübel ein, der im Sommer zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München wechselt.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hatte eine Neuverpflichtung auf der Torwartposition zuletzt ausgeschlossen. Im Gespräch mit dieser Redaktion sagte er im Februar: "Ralf Fährmann ist ein großartiger Torwart. Vor zwei Jahren wurde noch spekuliert, ob er mit zur WM muss. Wir freuen uns, dass er zurückkommt, und Ralf freut sich, dass er zurückkommt. (...) Du hast den jungen Herausforderer hier und den erfahrenen Torwart dort. Markus Schubert will spielen, Ralf Fährmann will spielen – das ist eine gute Konstellation. Dann muss man schauen, wer sich durchsetzt." (tm)