Fußball Olaf Thon plant für Schalker Traditionself: "Am 1. April ist Wiegen"

Gelsenkirchen. Trotz des veränderten Alltages kümmert sich Fußball-Weltmeister Olaf Thon um die Schalker Traditionself und verteilt Aufgaben.

Fußball-Weltmeister Olaf Thon hält in der sportlichen Zwangspause infolge der Coronavirus-Pandemie auch für die Schalker Traditionself die Zügel straff. "Sie haben eine schwere Aufgabe vor sich", prophezeite der Chef der Traditionself den einstigen Schalke-Recken wie Eurofighter Martin Max. "Am 1. April ist Wiegen angesagt. Dann sollen alle ein Foto von sich und der Waage mit dem Ergebnis an mich schicken. Und dann sehen wir alle, wo wir stehen."

Schalke-Repräsentant ohne Aufgaben

Auch für ihn habe sich der Alltag vollkommen verändert, sagte Thon. Statt als Repräsentant des FC Schalke 04 unterwegs zu sein, die Traditionself des Vereins zu leiten oder als Experte für Sport1 zu arbeiten, gehe er derzeit viel mit dem Hund spazieren, lese Zeitung oder plane die Spiel-Termine für die Traditionself neu. Sofern es möglich sei, sollte im Profi-Fußball die Saison laut Thon "auch ohne Zuschauer" möglichst zu Ende gespielt werden, damit die Klubs Planungssicherheit hätten.

Lob für die Politik in der Corona-Krise

Der einstige Offensivstar von Schalke 04 und Bayern München, der 1990 mit Deutschland in Rom gegen Argentinien (1:0) den WM-Titel holte, lobte das Krisenmanagement in Deutschland. "Die Politik macht da derzeit einen sehr guten Job. Sie gibt viel vor, daran werden sich DFB und DFL orientieren", sagte Thon. (dpa)