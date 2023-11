Ouédraogo, Kabadayi und Co.: Schalker spielen international

Gelsenkirchen. Assan Ouédraogo spielt bei der U17-WM, Yusuf Kabadayi steht im U20-Kader. Die internationalen Einätze von Schalkern in dieser Woche im Überblick.

Schalkes Top-Talent Assan Ouédraogo ist mit der deutschen U17-Nationalmannschaft in Indonesien, spielt dort bei der Weltmeisterschaft. In dieser Länderspielwoche sind weitere Spieler der Königsblauen international am Ball – vor allem aus der U19 von Trainer Norbert Elgert sind in ihren Nationalteams am Ball.

Die U17 hat ihr WM-Auftaktspiel gegen Mexiko mit 3:1 gewonnen, Assan Ouédraogo kam dabei zu einem Kurzeinsatz. Wegen einer Oberschenkel-Verletzung hatte Schalkes Top-Talent die Spiele der Profis im DFB-Pokal beim FC St. Pauli (1:2 n.V.) und in der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg (2:1) verpasst und wäre, hieß es, auch fürs Spiel am Freitag gegen die SV Elversberg (1:2) nicht einsatzfähig gewesen.

Die nächsten WM-Vorrundenspiele der Schalker U17 in Indonesien finden an diesem Mittwoch (13 Uhr MEZ in Bandung) gegen Neuseeland sowie am Samstag, 18. November (10 Uhr MEZ in Jakarta), gegen Venezuela statt.

Schalke 04: Yusuf Kabadayi im Kader der deutschen U20-Auswahl

Aus dem Schalker Zweitliga-Kader ist zudem Yusuf Kabadayi in die deutsche U20-Auswahl berufen worden. das Team von Trainer Hannes Wolf spielt an diesem Freitag (17. November, 17 Uhr) auswärts in Sibiu gegen Rumänien und am Montag (20. November, 28 Uhr in Regensburg) gegen England.

Bleron Krasniqi aus Schalkes Regionalliga-Team, der U23, spielt für den Kosovo in der U21 in den Qualifikationsspielen zur U21-Europameisterschaft gegen Bulgarien (17. November) und Israel (21. November).

Drei Spieler aus der Bundesliga-A-Jugend von Trainer Norbert Elgert sind von Nationaltrainer Christian Wörns in den DFB-Kader für zwei U19-Länderspiele in Spanien berufen worden. In Marbella spielt die deutsche U19-Auswahl zweimal gegen Norwegen (15. und 20. November, jeweils 15 Uhr). Zum Kader gehören Torhüter Luca Podlech, Niklas Barthel und Max Grüger, auf Abruf ist Vitalie Becker nominiert.

Taylan Bulut sagt für U18-Lehrgang ab

Ebenfalls aus der Knappenschmiede ist Bruno Numbisie beim U18-Lehrgang mit der DFB-Auswahl dabei, dabei trifft das deutsche Team am 15. November auf Tschechien, am 20. November auf Portugal. Auf Abruf sind die Schalker Bilal Brusdeilins und Jean Paul Ndiaye bereit. Taylan Bulut, der zusammen mit Assan Ouédraogo in diesem Jahr U17-Europameister geworden ist, hat ebenfalls eine Einladung bekommen. Er hat sich aber entschieden, in Gelsenkirchen zu bleiben.

Weitere Berufungen Schalker U19-Spieler: Nedzhib Hadzha ist für die bulgarische U19-Auswahl nominiert, die in den Tagen von Mittwoch bis Dienstag in der EM-Qualifikation auf Schottland, Serbien und Andorra trifft. Ebenfalls in der EM-Qualifikation spielt der Schalker Edion Gashi mit der kosovarischen U19 gegen die Slowakei, die Ukraine und Malta. Tristian Osmani ist auf Abruf nominiert für für die U21 des ÖFB, die in Ried gegen Frankreich (17. November) und Nordmazedonien (21. November) spielt. Roman Doulashi verzichtet auf Spiele mit der irakischen U20-Nationalmannschaft gegen Syrien.

Schalkes U17-Spieler Osman Turay ist mit der deutschen U16-Auswahl in der Türkei unterwegs, die in Antalya zwei Spiele gegen die Gastgeber bestreitet, das gleiche Programm steht an gleicher Stelle für die deutsche U17-Auswahl an, in die Kayhan Sayman aus Schalkes U17 berufen wurde.

