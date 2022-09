Ouwejan und Kaminski fehlen beim Schalke-Training

Schalke. Personalupdate vom Training des FC Schalke 04: Thomas Ouwejan und Marcin Kaminski fehlten bei der Einheit am Dienstagvormittag.

Der FC Schalke 04 hat die Vorbereitung auf das Derby gegen den VfL Bochum aufgenommen. Im Heimspiel am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr) wollen die nach fünf Spieltagen noch sieglosen Königsblauen (drei Remis, zwei Niederlagen) endlich den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Bundesliga feiern.

Fraglich ist allerdings, ob Thomas Ouwejan und Marcin Kaminski bei der Umsetzung dieses Plans mithelfen können. Das Duo fehlte bei der Trainingseinheit am Dienstagvormittag.

Ouwejan mit muskulären Problemen

Linksverteidiger Ouwejan musste aufgrund muskulärer Probleme an der Wade aussetzen, er absolvierte eine individuelle Einheit. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger wird aber schon am Mittwoch zurückerwartet. Beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart am Samstag blieb Ouwejan zur Pause angeschlagen in der Kabine. Seinen Part auf der linken Defensivbahn übernahm Tobias Mohr.

Derweil wird Kaminski weiterhin von einer Verletzung, die er sich im privaten Umfeld zugezogen hat, ausgebremst. Der 30-Jährige musste genäht werden. Dass der polnische Nationalspieler, der bislang nur am ersten Spieltag zum Einsatz kam, rechtzeitig für das Duell mit Bochum fit wird, gilt als unwahrscheinlich.

Sepp van den Berg wohl wieder an der Seite von Yoshida

Daher deutet vieles daraufhin, dass Neuzugang Sepp van den Berg wie schon in Stuttgart an der Seite von Abwehrchef Maya Yoshida in der Abwehrzentrale auflaufen und Leo Greiml als Alternative auf der Bank Platz nehmen wird.

