Peter Knäbel über Schalke-Krise: "Gibt keine Tabus"

Schalke vor dem Sturz ins Nichts: Was nach der 0:3-Pleite beim KSC jetzt dringend passieren muss

Schalke taumelt in Richtung Dritte Liga: Beim Karlsruher SC kassierte S04 die vierte Niederlage in Folge, daran konnte auch der neue Trainer Karel Geraerts nichts ändern. In der neuen Folge von 19:04 - Der Schalke-Talk sprechen Sinan Sat und Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen mit WAZ-Schalke-Experten Andreas Ernst über die Lage - und darüber, was sich auch hinter den Kulissen tun muss.