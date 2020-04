Peters erklärt Schalkes Sparpaket in der Corona-Krise

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat diverse Maßnahmen zur Finanzierung in der Corona-Krise beschlossen. So werden die Basketballer aus der 2. Liga zurückgezogen.

Schalkes Finanzvorstand Peter Peters hat am Dienstagabend einen Einblick über die Sparmaßnahmen gegeben, die Schalke 04 zur Rettung in der Corona-Krise eingeleitet und umgesetzt hat. Dabei geht es nicht nur um den Gehaltsverzicht von Profis und Führungskräften, mit dem bis Sommer zehn Millionen Euro eingespart werden. Peters nannte in einem Live-Interview mit Fans auf der Schalker Facebook-Seite weitere Maßnahmen zur Kostenreduktion. Zudem führt Schalke Gespräche mit Banken und dem Finanzamt.

Schalke verzichtet auf Basketball-Team

Ein Punkt, der bereits beschlossen wurde: Schalke zieht seine Basketball-Mannschaft aus der zweiten Bundesliga ProA zurück. „Wir haben uns entschieden, keine Lizenz mehr für die ProA zu beantragen“, erklärte Peters. Die Basketballer seien in der Vergangenheit defizitär gewesen, die Bezuschussung könne sich der Verein in der Corona-Krise nicht mehr leisten. Nach WAZ-Informationen spart Schalke dadurch knapp eine Million Euro im Jahr. Peters sprach von einer „schweren Entscheidung“, aber Schalke wolle sich bei den Aktivitäten, die nicht das Kerngeschäft Profifußball betreffen, künftig mehr auf den Breitensport konzentrieren.

Als weitere Maßnahmen, um den Kostenapparat herunterzufahren, führte der Finanzvorstand den Gehaltsverzicht bei den Profis und bei den Führungskräften an. Er kündigte auch Gespräche mit den Spielerberatern an, um hier Kosten zu reduzieren. Zudem gebe es Einsparungen bei Dienstleistern wie dem Ordnungsdienst, der gegenwärtig weniger benötigt wird.

Wettbewerbsfähig nach der Krise

Ebenso befindet sich Schalke in Gesprächen mit Banken und Behörden. Mit dem Finanzamt wird über Steuerstundungen gesprochen, mit den Banken über Finanzierungen zur Sicherung der Liquidität. „Das verschafft uns Luft“, sagte Peters, wies aber zugleich darauf hin, dass diese Rechnungen natürlich zu einem späteren Zeitpunkt beglichen werden müssen: „Der Berg muss abgezahlt werden.“

Keine entscheidende Rolle bei den aktuellen Sparmaßnahmen spielt das Bauprojekt Berger Feld. Die Kredite der Banken seien zweckbezogen, der aktuell laufende Bau der Parkhäuser wird wie geplant fortgesetzt. Bei den Großprojekten der neuen Geschäftsstelle oder dem Eingangsbereich Tor auf Schalke befinde man sich ohnehin noch in der Planungsphase. Grundsätzlich verteidigte Peters die Investitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben – früher in die Arena und jetzt in das Bauprojekt Berger Feld.

Dass Schalke auch nach der Corona-Krise wettbewerbsfähig bleibt, „hoffe ich sehr“, sagte Peters auf die entsprechende Frage eines Anhängers: „Wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen.“ Dann sei eine Krise auch eine Chance für die Zukunft.

Peters räumte ein, dass Schalke nun feststellen müsse: „Wenn der Fußball nicht da ist, bleibt uns nichts. Nahezu alle Einnahmen hängen an der Durchführung eines Fußballspiels.“ Wie lange dieser Zustand ohne Fußball anhalten wird, könne er nicht prognostizieren. „Die realistische Einschätzung von mir ist, dass wir Geisterspiele bekommen werden, aber ich habe keine Ahnung, wann es wieder Spiele mit Zuschauern geben wird“, sagte Peters, der auch Vize-Präsident der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ist. Jetzt gehe es darum, mit den getroffenen Maßnahmen die Liquidität zu sichern. „Alles hängt an der Frage“, sagte Peters, „wie lange dieser Zustand ohne Fußball anhält.“