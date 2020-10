Podcast: BVB oder Schalke - wer gewinnt das Derby?

Essen. Borussia Dortmund oder Schalke 04 - wer gewinnt am Samstag das Revierderby? In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir darüber.

Am Samstag um 18.30 Uhr präsentiert der TV-Sender Sky stets das Bundesliga-Topspiel. Diesmal lautet es Borussia Dortmund gegen Schalke 04 - doch von einem Top-Spiel kann da eigentlich keine Rede sein.

Der BVB will Deutscher Meister werden, spielt in der Champions League, zum Kader zählen mehrere der Top-Talente im europäischen Fußball wie Erling Haaland und Jadon Sancho. Die Corona-Krise wird der BVB unbeschadet überstehen. Und Schalke? Seit 20 Spielen warten die Königsblauen auf einen Sieg, die Corona-Pause war für sie "potenziell existenzbedrohend" und von der Teilnahme am europäischen Wettbewerb waren sie zuletzt in den 90er Jahren so weit entfernt.

Die Fragen, über die wir in unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren, sind vielfältig. Nur einige davon: Wer sind die entscheidenden Spieler? Wie ist die Form der Spieler? Welcher Spielverlauf ist zu erwarten? Wie geht Schalkes Trainer Manuel Baum in sein erstes Derby?

Doch bei einer Derby-Diskussion bleibt es nicht. Zum Schluss tippen wir noch alle wichtigen Revier-Spiele am Wochenende:

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Bundesliga)

VfL Bochum - Erzgebirge Aue (2. Bundesliga)

MSV Duisburg - KFC Uerdingen (3. Liga)

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West)

Moderator Timo Düngen diskutiert und tippt mit BVB-Reporter Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst.