Schalke startet am Freitag gegen den HSV vor Zehntausenden in die zweite Bundesliga. Der VfL Bochum bereitet sich derweil in einem 3000-Seelen-Dorf auf die anstehende Bundesligasaison vor. In der aktuellen Folge schildert unser Bochum-Experte Ralf Ritter seine Eindrücke aus dem Trainingslager in Südtirol und analysiert den Kader des VfL. Außerdem hat Schalke-Reporter Robin Haack Infos zum Baumgartl-Transfer und zu Assan Ouedraogo, dem 17-jährigen Supertalent der Schalker. Moderiert wird die Folge von Nils Halberscheidt.

Fußball inside – der Expertentalk: Bochum und Schalke: Auf Reisen in Südtirol und Hamburg

Podcast Podcast über den VfL Bochum: So gut sind die Neuzugänge

Essen. In unserer neuen Folge "fußball inside" ordnen wir die Vorbereitung des VfL Bochum ein. Und es geht um den FC Schalke 04 vor dem Saisonstart.

Auf Schalke beschleunigt sich bereits der Puls, am Freitag startet die Saison in der Zweiten Liga. Direkt mit einem Kracher: Der S04 spielt beim Hamburger SV. Tradition. Flutlicht. Herzpochen. Darüber sprechen wir in unserem Podcast "fußball inside", doch es geht auch um den VfL Bochum.

Es diskutieren Moderator Nils Halberscheidt, Bochum-Reporter Ralf Ritter und Schalke-Reporter Robin Haack.

Fahrrad, Eistonne, ein bisschen die Kugel am Fuß. Regenerationseinheit am Morgen✔️ #VfLinBruneck pic.twitter.com/tglHjGMasp — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) July 27, 2023

Der Bundesligist, eigentlich eingezwängt zwischen dem BVB und eben Schalke, steht vor seiner dritten Bundesligasaison in Folge. Derzeit bereitet sich der Klub in einem 3000-Seelen-Dorf auf die anstehende Spielzeit vor. Das Gespräch dreht sich um eine neue Formation - Dreierkette, Doppelspitze. Es wird ein Gewinner der Vorbereitung genannt und erklärt, auf welcher Position noch dringend eine Verstärkung benötigt wird. Und was machen die Neuzugänge?

Felix Passlack, Neuzugang des VfL Bochum. Foto: firo

Hören Sie rein. Viel Spaß!

