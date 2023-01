Podcast: Warum der VfL Bochum viel weiter als Schalke 04 ist

Essen. Der VfL Bochum und Schalke befinden sich beide im Abstiegskampf. Dennoch ist die Stimmung bei beiden Klubs unterschiedlich - die Gründe.

Auf den ersten Blick ähneln sich die Situationen, in denen sich der FC Schalke 04 und der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga befinden. Beide Klubs stehen vor dem Rückrunden-Auftakt am Wochenende im Tabellenkeller. Schalke ist letzter, Bochum belegt den Relegationsplatz.

Und dennoch ist die Stimmung bei den Ruhrgebietsklub gegensätzlich. Die Schalker lecken nach dem Debakel gegen RB Leipzig die Wunden. Der VfL blickt trotz der 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen zuversichtlich der restlichen Saison entgegen. Auch wenn die Teams in der Tabelle nur sieben Zähler trennen, scheinen die Klubs derzeit doch weiter auseinander zu liegen - sportlich und mental.

Darüber reden wir in unserer neuen Folge unseres Podcasts fußball inside. Moderator Timo Düngen diskutiert mit den Reportern Andreas Berten und Christian Woop.

Mehr Schalke-News lesen Sie hier:

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04