Ralf Fährmann im Schalke-Tor: So erklärt Thomas Reis den Torwartwechsel

Gelsenkirchen. Dicke Überraschung vor dem Schalke-Spiel gegen den 1. FC Köln. Trainer Thomas Reis wechselt den Torwart. So erklärt er die Entscheidung.

Der FC Schalke setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf einen Torwartwechsel. Trainer Thomas Reis setzt seinen Stammtorwart Alexander Schwolow im Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf die Bank und setzt stattdessen auf S04-Urgestein Ralf Fährmann (34). "Das war eine ganz enge Entscheidung", sagte Reis vor dem Spiel im Interview bei DAZN.

Schalke-Trainer Thomas Reis überrascht mit einem Torwartwechsel. Foto: dpa

Beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln sitzt Schwolow erstmals in einem Punktspiel auf der Bank. Der 30-Jährige musste im bisherigen Saisonverlauf bereits 41 Gegentore schlucken. Stattdessen entscheidet sich Schalkes Trainer Thomas Reis für Urgestein Ralf Fährmann, der als Jugendlicher aus Chemnitz in die U17 der Königsblauen wechselte. Der Routinier stand das letzte Mal im Mai 2022 beim 2:1 im Zweitliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg für Schalke zwischen den Pfosten.

Schalke-Torwart Ralf Fährmann bekommt eine Chance

Nach der 1:6-Pleite am Dienstag gegen RB Leipzig ging es für Reis darum, "einen frischen Impuls zu setzen. Beide haben gut trainiert. Ralle hat immer 100 Prozent Gas gegeben, nie aufgegeben. Er ist Schalker durch und durch. Jetzt bekommt er seine Chance."

Fährmann wurde von den Schalker Anhängern beim Warmmachen mit großem Applaus begrüßt. DAZN-Experte Sebastian Kneißl zu der Änderung zwischen den Pfosten: „Eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Er darf sich keine Fehler erlauben, aber es ist ein sehr, sehr schönes Zeichen.“

Im Spiel gegen die formstarken Kölner am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) stehen die erst kürzlich verpflichteten Profis Tim Skarke (Union Berlin), Moritz Jenz (FC Lorient) und Jere Uronen (Stade Brest) in der Startelf. "Tim Skarke spielt wegen seines Tempos. Mit ihm können wir den Gegner auch in der Tief überraschen", betonte Reis. Moritz Jenz wurde erst vor wenigen Tagen verpflichtet und soll die zuletzt anfällige S04-Defensive stabilisieren. Reis: "Er bringt Erfahrung mit, hat in dieser Saison in der Champions League gespielt."

Mehr Schalke-News:

Schalke-Fans wollen S04-Profis "kämpfen sehen"

Der Schalke-Trainer setzt gegen die Kölner auf die emotionalen Fans der Königsblauen. Mehr als 2000 S04-Anhänger kamen am Samstag zum Schalker Abschlusstraining. "Das war gestern einzigartig. Es war sehr emotional", sagte Reis. "Die Fans wollen uns kämpfen sehen, das haben sie klar gemacht. Wir wollen das ins Spiel mitnehmen, alles auf dem Platz lassen. Das erwarte ich für die Rückrunde."

