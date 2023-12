Gelsenkirchen Statt auf Schalke fördert Onur Cinel nun in Österreich einige der Top-Talente Europas – und braucht dort gleich drei Übersetzer. Ein Interview

Als die WAZ Onur Cinel kurz vor Weihnachten erreicht, erholt er sich gerade auf Fuerteventura vom Stress des Fußballgeschäfts – und das Jahr 2023 hatte es für Cinel in sich. Nach elf Jahren mit verschiedenen Trainerposten bei Schalke 04 entschied er sich im Sommer für einen Wechsel zum FC Liefering in die 2. Liga Österreichs. Beim Kooperationsverein von Meister FC Red Bull Salzburg trainiert der 38-Jährige einige der spannendsten Talente Europas – und sucht dort auch nach dem nächsten Erling Haaland oder Dominick Szoboszlai. Denn auch sie wurden im Red Bull Kosmos ausgebildet.

Im Interview erzählt Cinel von seinem Start in Österreich, dem Reiz in der Arbeit mit Top-Talenten und der ganz besonderen Förderung der Spieler beim FC Liefering. Außerdem spricht der Ex-Schalker – der nebenbei auch als Co-Trainer von Österreichs Nationalmannschaft tätig ist – über die Arbeit mit Ralf Rangnick und die anstehende EM 2024 in Deutschland.

Onur Cinel, für Sie war 2023 ein Jahr der Veränderung. Nach elf Jahren haben Sie Schalke 04 verlassen, um zum FC Liefering nach Österreich zu wechseln. Wie schwer fiel Ihnen dieser Schritt?

Nicht mehr die Selbstverständlichkeit zu spüren, jederzeit Familie und Freunde sehen zu können, war am Anfang ungewöhnlich – aber das ist doch normal. Die Tatsache, dass ich mich in Salzburg und beim FC Liefering von Beginn an wohlgefühlt habe, war dabei sehr hilfreich. Generell habe ich den Reiz nach einer neuen Aufgabe verspürt, wollte unter den bestmöglichen Bedingungen arbeiten und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Anfragen anderer Klubs, aber hier beim FC Liefering wurde ich das erste Mal richtig gepackt. Ich hatte das Gefühl, die Verantwortlichen wollen einen guten Trainer, vor allem aber auch einen guten Menschen hierherholen. Nach den Gesprächen war für mich klar: Das muss ich machen.

Welche Perspektiven wurden Ihnen aufgezeigt?

Nicht nur Spieler, sondern auch Trainer werden in Liefering gefördert und entwickelt. Ich habe hier einen riesigen Staff zu verantworten und habe die Möglichkeit, zu lernen. Hier wird sehr fortschrittlich gearbeitet. Von der Analyse bis zur Diagnostik ist hier alles auf Bundesliga-Niveau. Für mich als Trainer gibt es keinen besseren Ort, um mich auf alles im Profibereich vorzubereiten.

Warum reizt Sie die Arbeit mit Top-Talenten besonders?

Ich arbeite hier mit Jungs zusammen, die alle riesige Ambitionen haben. Die meisten von ihnen sind noch Teenager, die noch einiges dazulernen müssen und wollen – genau da will ich ansetzen. Ich sehe meine Stärken auch in der Detailarbeit mit Spielern, deshalb ist es eine absolute Win-win-Situation. Für mich ist Liefering der perfekte Zwischenschritt zwischen Junioren und Senioren – weil ich weiter mit Talenten arbeite, wir aber schon in einer Männer-Liga spielen.

Was ist beim FC Liefering der größte Unterschied zu den restlichen Vereinen der Liga?

Das ist definitiv der Altersdurchschnitt unserer Mannschaft. Der liegt in den Ligaspielen bei uns häufig deutlich unter 19 Jahren – wir spielen also mehr oder weniger mit einem U19-Team in der 2. Liga. Mit Jungs, die seit wenigen Wochen und Monaten Männerfußball spielen, gegen erfahrene und physisch starke Männer anzutreten, hat einen besonderen Reiz.

Ist die individuelle Spielerentwicklung beim FC Liefering sogar wichtiger als der Team-Erfolg und die Tabelle?

Die individuelle Spielerentwicklung hat beim FC Liefering absolute Priorität. Über Spielpraxis in einem spannenden Umfeld in Österreichs zweiter Liga wollen wir Talente zu Top-Spielern entwickeln. Dass es funktionieren kann, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre. Jungs wie Dominick Szoboszlai, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Karim Adeyemi, Amadou Haidara haben alle bei Liefering den nächsten Schritt gemacht und über Red Bull Salzburg eine Weltkarriere gestartet.

In der UEFA Youth-League hat die Mannschaft das Achtelfinale erreicht. Welches Fazit ziehen Sie nach der Gruppenphase?

Mit Benfica Lissabon, Inter Mailand und Real Sociedad hatten wir es mit einer echten Hammer-Gruppe zu tun. Wir sind dabei nicht nur als Gruppensieger hervorgegangen, sondern haben mit 14 Punkten sogar einen Vereinsrekord aufgestellt. Das macht uns sehr stolz.

Die Liste der Top-Spieler mit Liefering-Vergangenheit ist lang. Welche Namen aus Ihrem aktuellen Kader sollte man sich merken?

Ich möchte ungern einzelne Spieler hervorheben. Wenn man sich aber unsere Spiele in der Youth League und der Liga anschaut, wird man viele interessante Jungs finden, denen ich den Sprung zutraue. Obwohl bei uns ein großer Fokus auf der individuellen Spielerentwicklung liegt, darf man nicht vergessen, dass Fußball ein Mannschaftssport bleibt. Nur, wenn wir als Team funktionieren, können wir mit so einer jungen Mannschaft in einer Männer-Liga bestehen. All unsere Talente können nur bei Top-Klubs wie Liverpool oder Bayern München landen, wenn sie wirklich Mannschaftsspieler sind.

Wie genau werden Top-Talente in Liefering in der täglichen Arbeit gefördert?

Die Möglichkeiten hier sind sehr professionell. Wir haben viele Abteilungen mit Experten wie beispielsweise die Mental Performance. Dank dieser Manpower können wir sehr individuell mit den Jungs arbeiten. Wichtig ist uns, die Persönlichkeiten der Spieler zu stärken und sie als Individuen zu den besten Versionen zu machen, die sie sein können. Es geht also nicht darum, den nächsten Haaland, Laimer oder Szoboszlai zu formen – sondern Typen und Talente so zu fördern, wie sie sind.

Trainer Onur Cinel im April als B-Jugend-Trainer des FC Schalke 04. Foto: Heinrich Jung / Gelsenkirchen

Mit dieser Professionalität kann selbst die Knappenschmiede auf Schalke nicht mithalten, oder?

Auch in der Knappenschmiede wird sehr gute und erfolgreiche Arbeit geleistet. Der Unterschied ist sicher die größere Manpower und die daraus resultierenden Möglichkeiten.

Welcher Aspekt hat Sie in der Trainingsarbeit in Liefering besonders überrascht?

Wenn ich auf dem Platz zur Mannschaft spreche, sind Integrationshelfer und Übersetzer dabei – um parallel auf Englisch, Französisch und Spanisch zu übersetzen. Einer von ihnen ist beispielsweise Ratinho, der als Profi in Kaiserslautern gespielt hat. Das kannte ich von Schalke so natürlich nicht. Anfangs war es ungewohnt, doch die Kollegen erweitern meine Möglichkeiten als Trainer und sind eine große Unterstützung in der Kommunikation mit den Spielern.

Erfahrungen auf Top-Niveau sammeln Sie seit eineinhalb Jahren auch als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der Nationalmannschaft Österreichs. Was können Sie sich von ihm abschauen?

Ralf ist eine Inspiration. Er ist so lange im Geschäft und hat unzählige Erfolge gefeiert. Mit seiner Art und seiner Spielidee hat er den europäischen Fußball in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Es ist erstaunlich, wie detailliert und energetisch er auch mit 65 Jahren noch arbeitet. Sich auf seinen Erfolgen auszuruhen ist keine Option für ihn, er will immer ans Limit gehen – das ist brutal und inspiriert mich.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer?

So langsam wird mir bewusst, dass ich tatsächlich bei der EM dabei sein werde. Die Kirsche auf der Torte wird das Spiel gegen Frankreich an meinem Geburtstag in Düsseldorf sein – also bei meiner Familie ganz um die Ecke. Mehr geht nicht. Bislang durfte ich die großen Turniere nur als Zuschauer verfolgen. Schon immer war es ein Traum von mir, mal bei einer EM oder WM dabei zu sein. Ich freue mich extrem darauf.

Nach der starken EM-Qualifikation und dem Testspiel-Sieg gegen Deutschland, scheint Österreich bereit für die EM zu sein.

In Salzburg bekomme ich es in der Stadt hautnah mit. Die Leute sind euphorisiert, identifizieren sich mit der Nationalmannschaft und freuen sich auf das Turnier im Sommer. Wir haben es geschafft, dass der Funke von der Mannschaft auf das Land und die Fans übergesprungen ist.

Mit welchen Zielen geht Österreich ins Turnier?

Für eine genaue Zielsetzung ist es noch zu früh. Wir sind glücklich, bei der EM in Deutschland dabei zu sein. Gemeinsam mit der Mannschaft wird der Trainer ein klares Ziel für das Turnier formulieren.

