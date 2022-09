Rückschlag für Malick Thiaw: Milan ohne Ex-Schalker in der Champions League

Gelsenkirchen. Malick Thiaw muss noch einige Monate auf sein Debüt in der Königsklasse warten. Für die Gruppenphase wurde er vom AC Mailand nicht nominiert.

Wenn der AC Mailand an diesem Dienstag in der Champions League bei Red Bull Salzburg antritt, wird Malick Thiaws Name auf dem Spielberichtsbogen fehlen. Denn der Innenverteidiger wurde vom italienischen Meister nicht für die Vorrunde der Königsklasse gemeldet. Das geht aus der 25-köpfigen Kaderliste hervor, die die Rossoneri und der europäische Verband UEFA am Sonntag veröffentlicht haben.

Ein Grund für diese Maßnahme ist wohl Trainingsrückstand, den Thiaw nach Ansicht der Mailänder noch hat. Erst in der vergangenen Woche ist der 21 Jahre Verteidiger von Schalke 04 zum AC Milan gewechselt. Zehn Millionen Euro haben die Italiener für die Dienste des deutschen U21-Nationalspielers gezahlt, im Klub wird er aber eher als Investition in die Zukunft gesehen.

Ex-Schalker Malick Thiaw hat beim AC Mailand viel Konkurrenz

Denn noch ist Malick Thiaw bei Milan maximal Innenverteidiger Nummer vier im Kader. Unter Trainer Stefano Pioli waren zuletzt Fikayo Tomori und Pierre Kalulu gesetzt. Auch der dänische Nationalspieler Simon Kjaer hat derzeit größere Einsatzchancen als der Ex-Schalker. In Matteo Gabbia steht bei den Italienern sogar noch ein fünfter Innenverteidiger unter Vertrag. Auch in der Liga wartet Thiaw deshalb noch auf sein Debüt für Milan.

Nicht für die Champions League gemeldet, ist in Aster Vranckx beim AC Mailand ein weiterer Sommer-Neuzugang. Der 19 Jahre alte Belgier wurde kurz vor Transferschluss vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Verzichten müssen die Rossoneri in der Königsklasse zunächst auch auf Superstar Zlatan Ibrahimović, der aufgrund einer Knieverletzung ebenfalls nicht nominiert wurde.

Nachgemeldet werden kann das Trio erst nach der Gruppenphase im Januar – dafür müsste der AC Mailand die Vorrunde aber natürlich überstehen. Neben Salzburg treffen die Italiener in der Gruppe auch auf den FC Chelsea und Dinamo Zagreb. (mit sid)

