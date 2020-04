Rummenigge hat genug vom Getöse - Schalkes Nübel schweigt

München/Gelsenkirchen. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge will die Torwart-Diskussion beim Rekordmeister beenden. Er verteidigte die Verpflichtung von Alexander Nübel.

Ein Machtwort wie dieses ist selten beim FC Bayern, seitdem Uli Hoeneß nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist. Am Dienstagmittag meldete sich Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des Fußball-Rekordmeisters, zu Wort. Und die Mitteilung begann schon in einem scharfen Tonfall: „Im Namen des FC Bayern möchte ich klarstellen...“

Protagonisten dieses Theaters sind die aktuellen drei Torhüter der Münchener. Und alle eint ein Gedanke: So richtig können sie nicht verstehen, dass die Bayern zur kommenden Saison ablösefrei den Schalker Torwart Alexander Nübel (23) verpflichtet haben, da sie noch unter Vertrag stehen. Und alle drei Torhüter – es geht um Manuel Neuer (34), Sven Ulreich (31) und Christian Früchtl (20) – treten mit Hilfe ihrer Berater in den Vordergrund.

Rummenigge lobt den Schalker Torhüter

Neuer bemühte sich gemeinsam mit Thomas Kroth in einem Bild-Interview darum, seinen Wunsch einer langfristigen Vertragsverlängerung samt üppigen Gehaltsvorstellungen zu verdeutlichen. Ulreichs Berater Jürgen Schwab erklärte: „Schauen wir mal, wer hinter Neuer auf der Bank sitzt.“ Und Früchtls Berater Christian Rößner? Der sagte, dass eine Ausleihe seines Schützlings nicht geplant sei. „Wir machen nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen.“

Aussagen, die Rummenigge vehement stören. „Der FC Bayern verbittet sich grundsätzlich abwertende Kommentare von Spielerberatern über andere Spieler des FC Bayern“, teilte er mit. Und erneut verteidigte der 64-Jährige die Verpflichtung des Schalkers: „Alle Entscheidungsträger des FC Bayern inklusive Cheftrainer Hansi Flick sind sehr glücklich darüber, dass Alexander Nübel zur neuen Saison Spieler des FC Bayern wird. Er ist einer der besten Nachwuchstorhüter Europas und ein wichtiger Spieler für die Zukunft unserer Mannschaft.“ Und von Neuer forderte Rummenigge: „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und großen Erfahrung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Nübel leisten wird.“

Rummenigges Mitteilung ist der nächste Versuch des FC Bayern, sich gedanklich aufs Ende des Shutdowns im Fußball einzustellen und auf all jene Themen, die damit verbunden sind. Auch Trainer Flick hatte sich am Donnerstag noch einmal geäußert, wenn auch nicht in der Basta-Rhetorik wie Rummenigge. „Wenn man den deutschen und internationalen Markt sieht, war es von unserem Sportdirektor Hasan Salihamidzic eine sehr gute und strategisch kluge Entscheidung, Nübel zu holen, zudem noch ablösefrei“, sagte er dazu dem Kicker.

Das Lob durfte auch als Flicks Beitrag gewertet werden, die Wogen um den von Neuer und Kroth in dessen Interview als indiskreten Verhandlungspartner gescholtenen Salihamidzic zu glätten. Mittlerweile sollen die Parteien wieder miteinander sprechen, jedoch ohne substanzielle Fortschritte. Von einer Geldstrafe für Neuer wegen seiner Kritik sollen die Bayern laut Sport-Bild zudem absehen.

Unbenommen von seinem Lob verweist der Trainer derweil auf seine Entscheidungshoheit in sportlichen Fragen. Nübel werde „das gleiche Vertrauen und die gleiche Wertschätzung wie alle anderen Torhüter und Spieler in unserer Mannschaft bekommen“, sagte Flick, „allerdings ist auch klar, dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt – sogar noch extremer als woanders. Und zurzeit macht Sven Ulreich seine Sache hervorragend.“

Schalke trainiert aktuell mit vier Torhütern

Automatisch wird Nübel demnach nicht zum ersten Vertreter von Neuer. Dieser sei überdies wenig überraschend „eindeutig unsere Nummer eins, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Alexander Nübel weiß das auch.“ Von Zusagen über eine bestimmte Anzahl von Einsätzen, die Salihamidzic dem Schalker in Aussicht gestellt haben und dies auch gegenüber Neuer formuliert haben soll, hält Flick schon von Amts wegen nichts. „Wer letztendlich spielt, ist immer Sache des Trainers. Und diese Entscheidung spreche ich mit meinem Trainerteam ab“, sagte er.

Und was sagt Nübels Berater Stefan Backs? Nichts. Und Nübel selbst? Der redet auch nicht öffentlich. Anfragen dieser Redaktion wiesen sowohl Schalke als auch Backs zurück. Es mache keinen Sinn, sich auch noch zu äußern. Das ist wohl seit langer Zeit die erste Aussage eines Torhüter-Beraters, die auch Rummenigge gefällt.

Nübel trainiert auch auf Schalke mit drei Torhütern: Markus Schubert, Ralf Fährmann und Michael Langer. Ganz in Ruhe. Die Stimmung, heißt es, sei ausgezeichnet.