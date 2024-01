S04-Leihspieler atmet auf: Aydin fehlt auf der Streichliste

Gelsenkirchen. Aus der Türkei gab es zuletzt Nachrichten, dass der von S04 ausgeliehene Mehmet Can Aydin Trabzon in der Winterpause verlassen soll. Der Stand.

In den vergangenen Wochen hieß es, dass der für diese Saison vom FC Schalke 04 an den türkischen Spitzenklub Trabzonspor ausgeliehene Mehmet Can Aydin den Schwarzmeerklub womöglich schon im Winter wieder verlassen soll.

Das soll nun vom Tisch sein, weil der Trainer von Trabzonspor, Abdullah Avci, dem Vorstand des Vereins eine Streichliste vorgelegt haben soll. Angeblich könne Avci für die am kommenden Wochenende beginnende Rückrunde auf bis zu sieben Spieler verzichten. Das schrieb die türkische Zeitung „Milliyet“. Aydin wurde dabei nicht genannt.

Demnach könne Avci, der im März in Trabzon entlassen und Mitte Oktober wieder eingestellt wurde, auf Filip Benkovic, Joaquin Fernandes Moreno, Jens Stryger Larsen, Enis Bardhi, Dimitrios Kourbelis, Taxiarchis Fountas und Umut Bozok verzichten.

Schalke-Leihgabe Aydin sammelte Spielpraxis, zuletzt eher Bankdrücker

Rechtsverteidiger Aydin, der bis zum Saisonende 2024/25 noch einen Vertrag bei den Königsblauen hat, aber unter Thomas Reis für die Saison keine Rolle gespielt hatte, hatte sich von seinem Wechsel Spielpraxis erhofft. Das ist teilweise eingetreten.

In den ersten 18 Spielen kam der 21-jährige in der Süperlig elfmal zum Einsatz. Dabei stand er neunmal in der Startelf. In den letzten Spielen sieht es aber nicht so gut aus. In den letzten fünf Begegnungen saß er stets auf der Bank und kam nur einmal in der Vorwoche gegen Basaksehir mit 45 Minuten auf eine ordentliche Spieldauer. Beim 1:0-Sieg am Samstag bei Ankaragücü wurde er in der 93. Minute eingewechselt.

Schalke 04: Aydin will für die Türkei zur Europameisterschaft

Der gebürtige Würselener kommt aus der Schalker Knappenschmiede. Sein großes Ziel ist die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland. In der Jugendnationalmannschaft spielte er für Deutschland. Im Seniorenbereich hat er sich für die Türkei entschieden und dafür eigens einen türkischen Pass ausstellen lassen. Sein Debüt steht aber noch aus. Lediglich der Ex-Nationaltrainer Stefan Kuntz hatte Aydin einmal zu einem Schnupperlehrgang eingeladen. Zuletzt war er lediglich für die U21 der „Milli Takim“ nominiert. Auch dort steht sein Debüt aber noch aus.

Am Ende der Saison hat Trabzonspor eine Kaufoption für Aydin, die bei 1,4 Millionen Euro liegt. Avci, der 2002 nach einer langen Durststrecke mit Trabzonspor die türkische Meisterschaft gewann, will sein Team für die Rückrunde umbauen. Allerdings gibt es - anders als in Deutschland - keine Winterpause. Es wird durchgespielt. Die Transferperiode im Winter beginnt direkt nach dem Ende der Hinrunde am 11.1. und endet am 9.2.

