S04-Stürmer Sebastian Polter: Will Schalke wieder helfen

Gelsenkirchen. Der verletzte Schalker Stürmer Sebastian Polter spricht über seine baldige Rückkehr nach der Verletzung. Schon bald kommt die Schiene ab.

Sebastian Polter war guter Dinge vor dem Spiel seines FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend. „Ich glaube an den Klassenerhalt, die Mannschaft glaubt an den Klassenerhalt. Die Überzeugung ist bei allen voll da“, sagte der S04-Stürmer im Interview mit dem TV-Sender Sky. Man sah ihm an, dass er in diesem Moment gerne selbst in diesem wichtigen Spiel um den Klassenerhalt auf dem Rasen der Arena stehen würde, wo die Fans auf den ausverkauften Rängen für mächtig Stimmung sorgten. Doch um sein rechtes Bein lag eine graue Schiene, Polter wird noch etwas brauchen, bis er wieder das Schalke-Trikot überziehen kann.

Der 31-Jährige hatte sich während der Winter-Vorbereitung in Belek verletzt, er zog sich eine Kreuzbandverletzung im rechten Knie zu. Geschehen war der Unfall während eines Testspiels gegen den FC Zürich. Seitdem absolviert er sein Reha-Programm auf dem Vereinsgelände in unmittelbarer Nähe zu den Teamkameraden. „Ich bin voll im Soll, nächste Woche kann ich die Schiene ablegen, wenn laut MRT-Bild alles okay ist", sagte Polter. "Ich will schnell wieder auf dem Rasen stehen, um der Mannschaft zu helfen.“

Zu Schalke 04 vom VfL Bochum

Polter kam im vergangenen Sommer vom Revierrivalen VfL Bochum. Dort war er im Vorjahr bester VfL-Torschütze mit zehn Treffern. Dass er den Verein wechseln würde, war schon kurz nach Ende der vergangenen Saison klar. Der Torjäger soll sich schon mit Eintracht Frankfurt einig gewesen sein, ehe der Transfer doch noch platzte. Polter aber fand schnell einen anderen Interessenten: Schalke 04.

Der Aufsteiger überwies eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro nach Bochum. Gutes Geld zwar, aber ein Wechsel zu einem Revierrivalen war für viele VfL-Fans ein rotes Tuch – zumal Polter zuvor in einem Interview vom VfL und den Fans geschwärmt hatte. Wie sauer die VfL-Fans waren, zeigten die Schmähgesänge gegen den ehemaligen Bochum-Profi zum Saisonstart.

