S04-Torwart: Pläne von Neuer sind für Nübel große Gefahr

Von Alexander Nübel sind persönliche Empfindungen nicht überliefert, wie er gerade die Nachrichtenlage beim FC Bayern München, seinem künftigen Arbeitgeber in der Fußball-Bundesliga, wahrnimmt und beurteilt. Der 23 Jahre alte Noch-Torhüter des FC Schalke 04 wäre auch schlecht beraten, würde er sich zu der Entwicklung um Manuel Neuer äußern. Gleichwohl wird die Situation auch an Nübels Nervenkostüm nagen.

Der junge Torhüter hat sich entschlossen, im Sommer den Arbeitsplatz zu wechseln. Weg vom gar nicht mal kleinen FC Schalke 04. Hin zum größten Verein der Liga, zum FC Bayern. Das ist ein gewaltiger Sprung. Einer, der von Mut, aber auch Selbstvertrauen zeugt. Bevor die Bayern 2011 Manuel Neuer aus Gelsenkirchen weglotsten und aus ihrer Sicht einen der wichtigsten Transfers des Jahrzehnts abschlossen, waren Experimente mit jungen Torhütern wie Michael Rensing und Thomas Kraft gescheitert.

Neuer will beim FC Bayern bleiben, Nübel muss lernen

Alexander Nübel begibt sich nun in eine ähnliche Situation. Die Bekenntnisse aller Experten, vor allem aber: aller Bayern-Verantwortlichen sind klar: Sie sehen in der neuen Saison, sofern die Corona-Pandemie zeitplanmäßig die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zulässt, Neuer als Nummer eins, Nübel als Lehrling des großen Nationalkeepers.

Nun kann man sagen: Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Nübel aber geht ein großes Risiko ein. Er weiß, dass er bei seinen Spielen im Schalker Trikot noch nicht den Eindruck hinterlassen hat, einmal in die Fußstapfen Neuers treten zu können. Ein Jahr, sich beim großen Konkurrenten einiges abzuschauen und sich so auf die eigene Zeit im wichtigsten Tor der Fußball-Bundesliga vorzubereiten, ist in dem Plan eingespeist. Aber eine längere Lehrzeit als diese eine Saison? In dem Fall müsste Nübel anfangen zu überlegen.

Neuer will bis 2025 verlängern, Nübel kommt schon im Sommer

40 Einsätze seit der Saison 2014/2015 sind nicht gerade viel, um sich ein Polster an Erfahrung anzueignen. Der 23 Jahre alte Nübel kann es sich nicht leisten, in den nächsten zwei, drei Jahren nur sporadisch Spielpraxis sammeln zu können. Manuel Neuer hat mit der Forderung nach einer Vertragsverlängerung um fünf Jahre über die aktuelle Saison hinaus klar signalisiert, dass er seinen Platz in München nicht freiwillig abgibt.

Selbst wenn der FC Bayern nur um drei Jahre mit dem 34 Jahre alten Stammkeeper verlängert: Sich den Ehrgeiz von Manuel Neuer ein Jahr lang anzusehen und anzueignen, kann Noch-Schalke-Torwart Alexander Nübel nicht schaden. Ein zweites Jahr könnte für seine eigene Karriere dagegen schon hinderlich werden.