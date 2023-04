SC Freiburg gegen Schalke 04 live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Gelsenkirchen. Schalke 04 gastiert am Sonntag beim SC Freiburg. Es geht um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Mit einem echten Fußballfest hatte der FC Schalke 04 in der vergangenen Woche den 27. Spieltag der Bundesliga eröffnet. 5:2 gewannen die Königsblauen gegen Konkurrent Hertha BSC und ließen im Abstiegskampf aufhorchen. Weil allerdings am weiteren Wochenende auch der VfL Bochum, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart Punkte holten, ist die Situation im Tabellenkeller weiterhin prekär, Schalke wäre gegenwärtig als 17. abgestiegen. Sechs Spiele bleiben noch Zeit, um den erneuten Abstieg zu vermeiden - den Start der heißen Endphase macht am Sonntag (15.30 Uhr) das Gastspiel beim SC Freiburg.

Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn der Tabellenfünfte aus dem Breisgau kämpft noch um die Qualifikation für die Champions League, steht nebenbei erneut im Halbfinale des DFB-Pokals. Der einstmals kleine Sportclub ist den Königsblauen in den vergangenen Jahren enteilt. Schalke muss zudem in jedem Fall auf drei Spieler verzichten, die gegen Hertha noch in der Startelf standen. Torhüter Ralf Fährmann droht das Saison-Aus, er wird nun von Alexander Schwolow vertreten. Auch Cedric Brunner und Tim Skarke, der ein sehenswertes Tor gegen die Berliner schoss, werden fehlen, ebenso Maya Yoshida.

SC Freiburg gegen FC Schalke 04: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: SC Freiburg - FC Schalke 04

Datum: Sonntag, 23.04.2023

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Europa-Park Stadion

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: DAZN

SC Freiburg gegen Schalke 04 live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans vom SC Freiburg und Schalke: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. An diesem Sonntag gibt es eine weitere Besonderheit: Nicht Sky, sondern DAZN überträgt die Partie. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, die DAZN-Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 14.45 Uhr. Hier geht es zum Spiel. DAZN-Kommentator ist Mario Rieker, die Moderation übernimmt Daniel Herzog und Experte ist Sebastian Kneißl.

SC Freiburg gegen Schalke 04 im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem SC Freiburg und Schalke 04 nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum FC-Schalke-04-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

