Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig, zweite Version: Die PK mit Trainer Thomas Reis im Live-Ticker

Gelsenkirchen. Nach dem Erfolg im DFB-Pokal will Schalke 04 auch in der 2. Bundesliga in Braunschweig siegen. Die PK vor dem Spiel gibt es hier im Live-Ticker.

Aller guten Dinge sind zunächst einmal zwei für den FC Schalke 04: Binnen zehn Tagen muss der Fußball-Zweitligist eine Doppelaufgabe bei Eintracht Braunschweig lösen. Der erste Teil ist schon geglückt, in der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis am vergangenen Freitag mit 3:1 durch. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) folgt der zweite Teil in der Liga. Wie Thomas Reis die Partie angehen will, was verbessert werden muss, erzählt an am heutigen Donnerstag bei der Pressekonferenz, zu der es hier ab 13 Uhr den Live-Ticker gibt.

Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig - die PK gibt es hier im Live-Ticker

Die Schalker haben zuletzt zwei Spiele gewonnen, vor dem Pokal-Triumph in Braunschweig gab es das 3:0 im ersten Zweitliga-Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern. Diese Serie soll am Sonntag fortgeführt werden.

13.04 Uhr: Mit ein wenig Verspätung geht es los.

13.05 Uhr: Reis zur Doppelaufgabe: "Einmal haben wir es bestanden. Jetzt steht das Liga-Spiel an, in dem wir genauso erfolgreich sein wollen. Das wird nicht einfach, der Gegner wird mit aller Macht verteidigen."

13.06 Uhr: Personelles: Blendi Idrizi fällt aus, Cedric Brunner hat Probleme auf dem Spann des Fußes, eine Folge aus dem Lautern-Spiel.

