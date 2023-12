Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet vom Training des FC Schalke 04. Am kommenden Wochenende reisen die Schalker an die Ostsee und sind dort beim FC Hansa Rostock zu Gast.

Gelsenkirchen. Schalke 04 gastiert am Sonntag im Zweitligaduell bei Hansa Rostock. Wir erklären, wie das Spiel live im TV und Stream zu sehen ist.

Nach dem erlösenden 4:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück will der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga das nächste Kellerkind besiegen. Am Sonntag (13:30 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts bei Hansa Rostock. Die Rostocker konnten nur eines der letzten sieben Partien gewinnen. Sollte Schalke an der Ostsee den zweiten Dreier in Serie einfahren, würden sie Rostock überholen.

Bei dem Unterfangen fehlen dem S04-Coach allerdings einige Spieler, denn mit Dominick Drexler, Yusuf Kabadayi, Leo Greiml, Danny Latza, Marius Müller und Assan Ouedraogo fallen sechs Akteure aus. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte der Belgier: „Der Sieg gegen Osnabrück hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben für das nächste Spiel. Es wird wieder hart gegen Rostock, die zuletzt in Karlsruhe gut gespielt haben. Es kann sehr intensiv werden, wir werden vorbereitet sein auf die Atmosphäre.“

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 bei Hansa Rostock live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 bei Hansa Rostock live: Die Infos zum Spiel

- Begegnung: Hansa Rostock - FC Schalke 04

- Datum: Sonntag, 10.12.2023

- Anstoß: 13.30 Uhr

- Ort: Ostseestadion (Rostock)

- Wettbewerb: 2. Bundesliga

- Übertragung: Sky

Ob Schalke auch in Rostock jubelt? Foto: Jan Fromme / Jan Fromme /firo Sportphoto

FC Schalke 04 bei Hansa Rostock live im Free-TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04 und Hansa Rostock: Das Spiel der Königsblauen wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt beim der Übertragung im traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky. Kommentator ist Martin Groß. Auch in der Konferenz liegt der Fokus auf dem Spiel des FC Schalke 04. Konferenz-Moderator in Rostock ist Yannick Erkenbrecher, als Experte ist Torsten Mattuschka an seiner Seite.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 bei Hansa Rostock live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 bei Hansa Rostock live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 bei Hansa Rostock im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel von Schalke 04 bei Hansa Rostock live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel FC Schalke 04 bei Hansa Rostock im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke heute bei Fortuna Düsseldorf gibt es auch auf unserem Portal.

