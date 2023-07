Schalke 04 beim Hamburger SV am Freitag live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung des Spiels

Die Fans des FC Schalke 04 können sich freuen: Am Freitag startet beim Hamburger SV die Saison in der 2. Bundesliga.

Gelsenkirchen. Schalke 04 eröffnet am Freitag um 20.30 Uhr beim Hamburger SV die Zweitliga-Saison. Wir erklären, wo das Spiel live in TV und Stream läuft.

Für den FC Schalke 04 ist es wieder so weit: Ab Freitag rollt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder der Ball, die Mannschaft von Trainer Thomas Reis startet um 20.30 Uhr beim Hamburger SV ihre Mission Bundesliga-Rückkehr. Gleich das erste Spiel wird einen Aufschluss darüber geben, wie weit die Schalker in der Vorbereitung gekommen sind. Am Mittwoch ist ja noch mal mit Timo Baumgartl ein neuer Innenverteidiger verpflichtet worden.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es für die Fans des FC Schalke 04: Um alle 34 Saisonspiele in der 2. Bundesliga live zu sehen, brauchen sie weniger Abos bei Pay-TV-Senden abgeschlossen zu haben als noch in der Bundesliga.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 beim Hamburger SV am Freitag live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 beim Hamburger SV am Freitag live: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Hamburger SV - FC Schalke 04

Datum: Freitag, 28.07.2023

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sat 1 und Sky

FC Schalke 04 beim Hamburger SV am Freitag live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und des HSV: Der Zweitliga-Auftakt am Freitag wird live im Free-TV zu sehen sein. Sat 1 übertragt bereits ab 20.05 Uhr, Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Fieldreporter Matthias Killing berichten aus dem Volksparkstadion. Als Experte ist der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz zu Gast. Die Übertragung endet um 23 Uhr. Sky schaltet sich am Freitag bereits um 19.30 Uhr ein, Kommentator der Partie ist Martin Groß

Bei allen Spielen der Saison werden Schalke-Fans bei Sky fündig: dem traditionellen Zuhause des Zweitliga-Fußballs. Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

Schalke-Fans können sich allerdings darauf einstellen, das ein oder andere Spiel der Königsblauen im Free-TV sehen zu können. Denn mehrere TV-Sender haben sich zumindest Teil-Rechtepakete für diese Saison gesichert. Sat 1 zeigt neben dem Eröffnungsspiel am Freitag beim Hamburger SV später noch die Relegationsspiele um den Auf- und Abstieg. Bei Sport 1 ist der Samstagabend Pflichtprogramm für Zweitliga-Anhänger: Dort werden sämtliche 20.30-Uhr-Partien übertragen. Den Anfang macht dann am zweiten Spieltag am 5. August übrigens gleich wieder Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Auch im Live-Stream wird das Bundesligaspiel zwischen Schalke und dem HSV live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 beim Hamburger SV am Freitag im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Freitag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Schalke gegen FC Bayern im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen den FC Bayern gibt es auch auf unserem Portal.

