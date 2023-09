Schalke 04: Darum wird Müllers Schmerz etwas gelindert

Gelsenkirchen. Aktuell fällt der S04-Torwart wegen einer Sehnenverletzung aus. Möglicherweise ist der Zuspruch aus dem Fan-Lager Balsam für den 30-Jährigen.

So dürften die Schmerzen bei Marius Müller zumindest etwas gelindert werden: Schalkes Verletzungs-Pechvogel, der sich beim wilden 4:3-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zuzog und jetzt monatelang ausfällt, hechtete sich in den ersten Saisonspielen durch starke Leistungen in die Herzen der Schalker Anhänger – und wurde jetzt dafür belohnt.

Klares Voting für Müller

Bei der Wahl zum „Schalker des Monats“ landete der ehemalige Kaiserslauterner, der im Sommer vom FC Luzern aus der Schweiz in den Ruhrpott kam, auf dem ersten Platz. Bei der Abstimmung gaben 60 Prozent der Teilnehmer ihre Stimme für den 30-jährigen Keeper ab – ein eindeutiges Votum! Auf Platz zwei landete das aus der U19-Bundesliga-Mannschaft zu den Profis hochgezogene Top-Talent Assan Ouedraogo, der 36 Prozent der Stimmen erhielt. Dritter wurde mit deutlichem Rückstand Offensivmann Kenan Karaman, für den vier Prozent abstimmten. Mehrere tausend Teilnehmer beteiligten sich im August an der Abstimmung zum „Schalker des Monats“.

Marius Müller wurde von mehreren tausend Schalke-Fans zum „Schalker des Monats“ gewählt. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Ursprünglich war geplant, dass Marius Müller seine Auszeichnung nach dem Magdeburg-Spiel durch einen Anhänger der Königsblauen erhalten sollte, doch wegen Müllers verletzungsbedingter Auswechslung kam es am vergangenen Samstagabend nicht dazu. Zum Überreichen des Preises war Schalke-Fan Oliver Schmidt ausgewählt worden. Schmidt hatte beim Voting zum „Schalker des Monats“ seine Stimme für Marius Müller abgegeben und wurde durch Zufallsverfahren als Gewinner herausgefiltert – und zum Magdeburg-Spiel eingeladen.

Schalke: Zusammentreffen wird nachgeholt

Das Zusammentreffen zwischen Fan Schmidt und Torwart Müller soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Nach dem Schalker Auswärtsspiel beim SC Paderborn (29. September, 18.30 Uhr) startet der Aufruf zur September-Wahl für den nächsten „Schalker des Monats“. S04-Partner Hagedorn verlost unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Tribünenkarten mit VIP-Zugang und Parkschein zum Kracher gegen Hertha BSC (8. Oktober, 13.30 Uhr).

