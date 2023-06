Schalke 04: Der Spielplan der 2. Liga - S04 startet beim Hamburger SV

Wir sind zurück aus der kurzen Sommerpause und kümmern uns diesmal um den FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen. Auf Schalke hat bereits der Trainingsauftakt gezeigt, dass die Fans Bock auf die neue Saison haben - auch wenn es eine Zweitligasaison wird. Das Ziel ist klar: Der Aufstieg MUSS es werden. In Essen ist die Stimmung zum Trainingsstart komplett im Keller. Die Mitgliederversammlung hat vieles bei RWE zerstört, das es jetzt wieder aufzubauen gilt. Unter anderem darüber sprechen unsere Reporter, Schalke-Experte Robin Haack und Essen-Experte Justus Heinisch, zusammen mit Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Euphorie auf Schalke und Entsetzen in Essen

Gelsenkirchen. Der Spielplan der 2. Liga steht: Der FC Schalke 04 startet seine Mission Wiederaufstieg in der 2. Liga gegen den Hamburger SV.

Um 12 Uhr sollte der Spielplan für die 2. Liga am Freitag veröffentlicht werden, doch nach zahlreichen Leaks war der Plan nun auch auf der offiziellen DFL-Seite früher zu finden. Schalke 04 startet demnach am 28. Juli beim Hamburger SV (20.30 Uhr) in die neue Spielzeit. Das Ziel ist klar: Wiederaufstieg.

Weiter geht es zwischen dem 4. und 6. August im ersten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Am 3. Spieltag (18. bis 20. August) geht es zu Eintracht Braunschweig. Das Duell mit Fortuna Düsseldorf steigt am 14. Spieltag (24. - 26. November 2023).

Der Spielplan der 2. Liga

Hamburger SV - FC Schalle 04 (28. Juli 2023, 20.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli

Hannover 96 - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg

2. Spieltag (4. - 6. August 2023)

FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern

Hertha BSC SV - Wehen Wiesbaden

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn - VfL Osnabrück

Karlsruher SC - Hamburger SV

Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg - Hannover 96

SV Elversberg - Hansa Rostock

3. Spieltag (18. - 20. August 2023)

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Hamburger SV - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli

Hansa Rostock - Hannover 96

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

SV Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC

4. Spieltag (25. - 27. August 2023)

FC Schalke 04 - Holstein Kiel

5. Spieltag (1. - 3. September 2023)

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

6. Spieltag (15. - 17. September 2023)

FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg

7. Spieltag (22. - 24. September 2023)

FC St. Pauli - FC Schalke 04 8. Spieltag (29. September - 1. Oktober 2023)

SC Paderborn - FC Schalke 04

9. Spieltag (6. - 8. Oktober 2023)

FC Schalke 04 - Hertha BSC

10. Spieltag (20. - 22. Oktober 2023)

Karlsruher SC - FC Schalke 04

11. Spieltag (27. - 29. Oktober 2023)

FC Schalke 04 - Hannover 96

12. Spieltag (3. - 5. November 2023)

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04

13. Spieltag (10. - 12. November 2023)

FC Schalke 04 - SV Elversberg

14. Spieltag (24. - 26. November 2023)

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04

15. Spieltag (1. - 3. Dezember 2023)

FC Schalke 04 - VfL Osnabrück

16. Spieltag (8. - 10. Dezember 2023)

Hansa Rostock - FC Schalke 04

17. Spieltag (15. - 17. Dezember 2023)

FC Schalke 04 - SpVgg Greuther Fürth

