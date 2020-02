Schalke 04: Einsatz von Suat Serdar gegen RB Leipzig offen

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bangt vor dem Spiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) weiter um Mittelfeldspieler Suat Serdar. Am Mittwoch trainierte der deutsche Nationalspieler zwar individuell und absolvierte im Anschluss mit seinen Kollegen Sprintübungen, doch am Mannschaftstraining am Nachmittag nimmt er noch nicht teil.

Der 22-Jährige plagt sich seit dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (0:0) Ende Januar mit Problemen am Sprunggelenk. Mit dieser Verletzung verpasste Serdar die vergangenen drei Pflichtspiele.

Belastungssteuerung bei Weston McKennie und Jonjoe Kenny

Während die medizinische Abteilung auf Schalke in den vergangenen Wochen auch versucht hatte, die Beschwerden mit Schmerzmittel in den Griff zu bekommen, möchte man Serdars lädiertem Knöchel nun Ruhe gönnen.

Neben Serdar mussten am Mittwoch auch Weston McKennie und Jonjoe Kenny kürzertreten. Beide ließen die Sprintübungen aus Gründen der Belastungssteuerung aus.