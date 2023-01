Schalke 04 gegen den 1. FC Köln live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 1. Bundesliga

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 spielt am Sonntag um 15.30 Uhr in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Zum Start der Rückrunde kommt es am Sonntag auf Schalke zum NRW-Duell: Am 18. Spieltag empfängt der FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr den 1. FC Köln. Die Schalker sind in der Bundesliga seit neun Partien sieglos gegen die Domstädter, auch darüber hinaus sieht es düster aus: Schalke konnte in der Hinrunde lediglich neun Punkte holen und ist Tabellenschlusslicht. Gelingt S04 zum Rückrundenstart die Wende?

Es könnte gut sein, dass mehrere Rückkehrer beginnen werden. Trainer Thomas Reis sagte folgendes über sein Personal: "Tom Krauß ist wieder komplett dabei, Rodrigo Zalazar und Alex Kral konnten voll trainieren und sind ein Thema für den Kader, auch Thomas Ouwejan steht kurz vor dem Comeback."

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen 1. FC Köln: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 – 1. FC Köln

– 1. FC Köln Datum: Sonntag, 29.01.2023

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: DAZN

FC Schalke 04 gegen 1. FC Köln live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und des 1. FC Köln: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Am Sonntag gibt es eine weitere Besonderheit Nicht Sky, sondern DAZN überträgt die Partie. Spielbeginn ist am Sonntag um 15.30 Uhr, die DAZN-Übertragung beginnt um 14.45 Uhr.

Kommentator der Partie ist Uli Hebel, die Moderation übernimmt Max Siebald und Experte ist Seb Kneißl.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Köln im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es heute zum Live-Ticker FC Schalke 04 – 1. FC Köln .

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

