Schalke 04 gegen SC Paderborn Freitag live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Thomas Reis ist raus! Die Kritik am Trainer ist - inzwischen ja auch öffentlich durch eigene Spieler - immer größer geworden.

Gelsenkirchen/Paderborn. Für Schalke steht am Freitag beim SC Paderborn das erste Spiel nach dem Aus von Trainer Reis an. Wir erklären, wo es live im TV und Stream läuft.

Es ist Spiel eins nach dem großen Beben beim FC Schalke 04. An diesem Freitag ist der S04 zu Gast beim SC Paderborn - ein brisantes Duell. Nicht nur, weil es gegen den direkten Tabellennachbarn in der 2. Fußball-Bundesliga geht - Paderborn steht auf Platz 15, Absteiger Schalke nach dem fatalen Fehlstart auf Platz 16 -, sondern auch weil es für die Königsblauen das erste Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Reis ist. In Paderborn übernimmt Matthias Kreutzer zusammen mit Co-Trainer Mike Büskens das Coachen. Anstoß zur Eröffnung des achten Spieltags ist um 18.30 Uhr.

Matthias Kreutzer übernimmt gegen Paderborn als Interimstrainer von Schalke 04. Foto: firo

FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn am Freitag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: SC Paderborn - FC Schalke 04

Datum: Freitag, 29.09.2023

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Home-Deluxe-Arena (Paderborn)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn live sehen

Sky, das traditionelle Zuhause des Zweitligafußballs, überträgt wie gewohnt die Partie. Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt. Los geht es ab 18 Uhr, Kommentator ist Jürgen Schmitz.

Im Free-TV wird das Spiel nicht zu sehen sein - Sport 1 zeigt lediglich das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr.

Beim FC St. Pauli saß Thomas Reis (links) zum letzten Mal als Schalke-Coach auf der Bank. Foto: dpa

FC Schalke 04 beim FC St. Pauli im Live-Ticker

Hier gibt es das Spiel des FC Schalke 04 beim SC Paderborn im Live-Ticker. Parallel trifft der Hamburger SV auf Fortuna Düsseldorf.

Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke beim SC Paderborn gibt es auch auf unserem Portal.

