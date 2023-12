Schalke 04: Marktwerte mehrerer Spieler heftig eingebrochen

Wieder einmal hat der BVB bewiesen, dass er offenbar zwei Gesichter hat. National hat die Borussia ihre Saisonziele fast schon komplett aus den Augen verloren, in der Championsleague wurde aufgetrumpft. Und jeder stellt sich die Frage, warum läuft es in der Bundesliga nicht wie in der Königsklasse? Auch auf Schalke stellt man sich die Frage, warum die Mannschaft nicht immer ihr Können abruft. Oder sind die Schalker nach zwei Siegen in Folge endlich auf dem richtigen Weg? Unsere Experten, BVB-Reporter Christian Woop und Schalke-Reporter Andreas Ernst, diskutieren mit zusammen mit Moderator Timo Düngen darüber. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Es gibt ein neues Update der Marktwerte beim Portal Transfermarkt.de. Nur sechs Profis des FC Schalke 04 können ihren Wert steigern.

Die bisher enttäuschende Saison des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga schlägt sich im Bundesliga-Update des Branchenportals Transfermarkt.de wieder. Am Freitag wurde die Anpassung der Marktwerte in der 2. Bundesliga veröffentlicht. Für viele Schalker Profis ist es keine erfreuliche Entwicklung. Denn nur sechs Spieler aus dem aktuellen Kader konnten ihren Markwert steigern, gleich 15 Akteure müssen zum Teil empfindliche Einbußen hinnehmen.

Zu den wichtigsten Faktoren der Marktwert-Ermittlung zählt das Portal die Zukunftsperspektive des Spielers, das Alter, sportliche Leistungen im Klub und in der Nationalmannschaft, das Niveau der Liga und Reputation sowie charakterliche Eigenschaften. Den verwendeten Begriff Marktwert definiert Transfermarkt.de wie folgt: „Die Transfermarkt-Marktwerte entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Das Ziel ist nicht, einen Preis vorherzusagen, sondern einen Erwartungswert.“ Einen Algorithmus verwende Transfermarkt.de nicht.

Schalke-Talent Assan Ouédraogo macht großen Sprung

Für viele Profis des FC Schalke 04 sieht es auf Basis dieser Bewertungsgrundlage nicht gut aus. Der Bundesliga-Absteiger stürzte zwischenzeitlich auf einen Relegationsplatz. Unter dem neuen Trainer Karel Geraerts gelangen zuletzt immerhin vier Siege aus sechs Spielen. Einen höheren Marktwert konnten sich trotz des Aufschwungs nur Top-Talent Assan Ouédraogo (acht Millionen Euro, vorher sechs Millionen Euro), Derry John Murkin (1,5 Millionen, vorher 1,2 Millionen), Keke Topp (700.000, vorher 500.000), Kenan Karaman (1,5 Millionen, vorher 1,4 Millionen), Bryan Lasme (900.000, vorher 800.000) und Blendi Idrizi (500.000, vorher 400.000) erarbeiten.

Schalke-Talent Assan Ouédraogo ist aktuell verletzt. Seinem Marktwert hat das nicht stark geschadet. Foto: Marcus Brandt / DPA Images

Der aktuell verletzte Ouédraogo (17) ist der mit Abstand wertvollste Spieler im S04-Kader. Trotz seiner Verletzung bei der U17-WM machte er den größten Sprung und steigerte sich um zwei Millionen Euro. In der zweiten Bundesliga war die prozentuale Steigerung nur bei Can Uzun (1. FC Nürnberg, von 5 auf 8 Millionen Euro) und Pascal Klemens (Hertha BSC, von 250.000 auf 300.000) höher.

Schalke: Drei Sommer-Zugänge stürzen ab

Zu den größten Marktwert-Absteigern im Schalke-Kader zählen Timo Baumgartl (von 1,8 Millionen Euro auf 1,2 Millionen Euro), Lino Tempelmann (von 2 Millionen auf 1,5 Millionen) und Ron Schallenberg (von 2,5 Millionen auf 2 Millionen).

Für Sommer-Zugang Timo Baumgartl sieht es seit seiner öffentlichen Kritik am bereits entlassenen Trainer Thomas Reis nicht gut aus. Die Innenverteidiger Marcin Kaminski und Tomas Kalas harmonieren aktuell, Baumgartl kommt unter Geraerts nicht mehr zum Zug. Nur beim Debüt des Belgiers in Karlsruhe (0:3) durfte Baumgartl starten. Danach hatte er einen Stammplatz auf der Bank.

Ron Schallenberg und Lino Tempelmann haben sich ebenfalls noch nicht als große Verstärkungen erwiesen. Schallenberg, vor der Saison als Königstransfer verpflichtet, zeigte immerhin in den letzten Wochen aufsteigende Form. Lino Tempelmann erlebte nach zwei guten Spielen gegen Hannover und in Nürnberg einen schweren Rückschlag, als er in Düsseldorf noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde.

Lino Tempelmann hat seinen Stammplatz auf Schalke wieder verloren. Foto: David Inderlied / DPA Images

Die weiteren Marktwert-Verlierer beim FC Schalke 04

Leo Greiml (von 1,2 Millionen Euro auf 800.000 Euro)

Paul Seguin (1,8 Millionen/1,5 Millionen)

Thomas Ouwejan (2 Millionen/1,7 Millionen)

Danny Latza (500.000/300.000)

Niklas Tauer (800.000/600.000)

Simon Terodde (900.000/700.000)

Dominick Drexler (750.000/600.000)

Ralf Fährmann (400.000/300.000)

Soichiro Kozuki (600.000/500.000)

Marcin Kaminski (700.000/600.000)

Sebastian Polter (800.000/700.000)

Henning Matriciani (900.000/800.000)

