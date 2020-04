Schalke 04: Markus Schubert backt für S04-Senioren-Fanclub

Prominenter Besuch im Johanniter-Stift am Resser-Markt in Gelsenkirchen. Am Freitagmittag schaute Torwart Markus Schubert von Schalke 04 am Senioren- und Pflegeheim vorbei, das den ältesten S04-Fanclub „WohlAuf Blau Weiß“ beherbergt.

Die Bewohner, die den Schalker zuvor nur aus dem Fernsehen kannten, zählen in Zeiten der Corona-Pandemie zur Risikogruppe. Eine Ansteckung mit Covid-19 wäre für die Senioren besonders gefährlich, weshalb in Pflegeheimen derzeit starke Besuchsbeschränkungen gelten. Für den 20-Jährigen Grund genug, den Alten seine Unterstützung anzubieten.

Per Seilzug werden die Spenden von Schalke-Torwart Markus Schubert auf den Balkon des Pflegeheimes übergeben.

Schubert hat Muffins für die Bewohner gebacken und diese persönlich übergeben – unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandseinhaltung übergab er sie per Seilzug über den Balkon.

Schalke-Torwart Markus Schubert hilft Seniorenheim mit Geldspende

Da es dem Pflegepersonal im Gelsenkirchener Johanniter-Stift aktuell an den dringend benötigten Schutzmasken mangelt, hat der Schalker aus dem Fanshop Bettwäsche organisiert und an das Altenheim gespendet. Eine Näherin wird daraus Masken fertigen.

Zusätzlich entschloss sich der U21-Nationaltorwart, der Einrichtung mit einer Geldspende zu helfen. Der Betrag soll dazu genutzt werden, den in der Corona-Krise tristen Alltag in der Wohnanlage aufzuheitern. So soll beispielsweise ein Musik-Nachmittag arrangiert werden.

Neben Schubert engagiert Schalke 04 auch als Verein für Hilfesuchende in der Region. Gemeinsam mit der vereinseigenen Organisation „Schalke hilft“ und den Ultras Gelsenkirchen hat Königsblau etwa die Hilfsaktion „Kumpelkiste 2.0“ ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist, es die Lebensmittelgrundversorgung von Personen aus Gelsenkirchen zu sichern, die entweder in Quarantäne sind, Risikogruppen angehören oder im medizinischen Sektor arbeiten.