Schalke: Matija Nastasic zeigt seine lange Narbe am Hinterkopf

Gelsenkirchen. Matija Nastasic hatte einen Zusammenprall mit Bochum-Profi Silvere Ganvoula. Das Ergebnis präsentiert der Schalke-Verteidiger nun bei Instagram.

Es passierte schon in der Anfangsphase des Testspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum (3:0). VfL-Profi Silvere Ganvoula traf Matija Nastasic unglücklich mit dem Fuß am Hinterkopf. Die Platzwunde musste sogar genäht werden.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Anfang dieser Woche hatte Nastasic dann Entwarnung gegeben. „Ein paar Tage Pause und dann geht’s weiter“, erklärten die Schalker in den sozialen Netzwerken. Der Verteidiger hatte sich zuvor für die vielen Genesungswünsche an ihn bedankt.

Am Freitag legte der Schalke-Profi bei Instagram nach. Der 27-Jährige zeigte in seiner Story ein Foto seines Hinterkopfes mit einer mehreren Zentimeter langen Narbe. Nastasic nahm seine Kopfverletzung mit Humor: "Nur ein kleiner Cut", schrieb er ironisch dazu. Das Wort klein stand dabei in Anführungszeichen.

Nastasics Narbe. Foto: Instagram / mnastasic_5

Für die Pokalpartie an diesem Sonntag gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 (15.30 Uhr) steht Nastasic aber noch nicht zur Verfügung. Das gab Schalke-Trainer David Wagner bei der Pressekonferenz am Freitag bekannt.

Schalke: Nastasic war meist gesetzt

Matija Nastasic läuft seit Januar 2015 für Schalke 04 auf und kam in der Bundesliga 107-mal für Königsblau zum Einsatz. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis zum Jahr 2022. Für den Serben kamen die paar Tage Trainingspause zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Schalker Verteidiger war im Zentrum der S04-Verteidigung in der Saisonvorbereitung meist gesetzt. Für die beiden Plätze Innenverteidiger-Plätze kommen auch Ozan Kabak, Benjamin Stambouli, Salif Sané, Timo Becker und Malick Thiaw in Frage. (fs)