Schalke 04: Michael Langer - der ganz besondere Torwart

Längenfeld. Schalke hat nicht nur Ralf Fährmann und Markus Schubert - Michael Langer ist der dritte Torwart. Ein erfahrener Mann, der etwas zu sagen hat.

Eigentlich hatte sich Michael Langer das Trainingslager in seinem Heimatland Österreich anders vorgestellt. Seit drei Jahren ist der 35-Jährige der dritte Torwart im Bundesligateam des FC Schalke 04. Auf einen Pflichtspiel-Einsatz wartet er noch. Doch wenn er in der Kabine spricht, hören alle zu. Für viele jüngere Spieler ist er wie ein älterer Bruder, für die beiden ersten Torhüter ein sehr guter Trainingspartner. Und auch in Längenfeld wollte er seine Rolle einnehmen. Doch dann kam der Corona-Fall im Mannschaftskreis. Seitdem muss Langer in einem Einzelzimmer übernachten und allein trainieren. Etwas, das ihm gar nicht passt.