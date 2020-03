Schalke 04: Omar Mascarell macht den Fans Hoffnung

Gelsenkirchen. Omar Mascarell plagt sich mit einer Verletzung in Adduktorenbereich. In den sozialen Medien macht er den Schalkern Hoffnung.

Ein Sehnenabriss am Adduktorenbereich setzt Kapitän Omar Mascarell von Schalke 04 seit Ende Februar außer Gefecht. Eigentlich war der Spanier von einem Saisonaus ausgegangen, doch die coronabedinngte Bundesliga-Zwangspause könnte möglicherweise dafür sorgen, dass er in den letzten Saisonspielen doch noch eingreifen kann.

„Wenn alles gut geht, könnte ich Ende Mai wieder auf dem Platz stehen“, sagte der zentrale Mittelfeldspieler Anfang März. Damals ging Mascarell davon aus, dass die Rückrunde zu diesem Zeitpunkt bereits gelaufen sei und er erst zur Vorbereitung der Saison 2020/21 wieder zum Team zählen wird.

Schalke 04: Omar Mascarell arbeitet auf Teneriffa für sein Comeback

Noch hält die Bundesliga-Pause allerdings an. Der Uefa-Präsident Aleksandar Ceferin erklärte, der italienischen Zeitung "La Repubblica" nun: „Wir könnten Mitte Mai, im Juni oder sogar im späten Juni beginnen ". Danach aber sei die Saison „sehr wahrscheinlich verloren“.

Arbeitet auf Rad für sein Comeback: Schalke-Kapitän Omar Mascarell. Foto: Instagram @omarmascarell

Zieht sich die aktuelle Spielzeit tatsächlich bis weit in den Sommer, könnte auch Mascarell noch einmal mitwirken. Derzeit hält sich der 26-Jährige in seiner spanischen Heimat Teneriffa fit und macht bereits Fortschritte, wie Bilder und Videos in den sozialen Medien beweisen.

Neben Mascarell hat die Bundesliga-Pause weiteren Schalkern die nötige Zeit verschafft, sich von ihren Verletzungen zu erholen. Salif Sane, Juan Miranda und Nick Taitague haben ihre Blessuren auskuriert und wären ab sofort in der Lage am Mannschaftstraining teilzunehmen. Das findet derzeit allerdings nur als „Cyber-Training“ im Homeoffice statt. Auch Daniel Caligiuiri wird nach Teilruptur des Innenbandes im Laufe des Aprils wieder voll einsatzfähig sein.