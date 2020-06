Schalke Schalke 04: Salif Sané am Knie operiert

Gelsenkirchen. Nächste Operation für Salif Sané. Der Innenverteidiger von Schalke 04 hat sich den Knorpel im Knie glätten lassen.

Innenverteidiger Salif Sané vom FC Schalke 04 hat sich am Montagerneut einer Operation unterzogen. Bei Twitter postete der 29-jährige Senegalese in OP-Kleidung ein Bild aus der Klinik. Wie der Bundesligist am Dienstagmorgen erklärte, hat Sané seine Verletzungspause genutzt, um einen Knorpel im Knie zu glätten.

Vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) zog sich der Defensivspezialist einen Muskelfaserriss zu, der ihn auch ohne die Operation am Knie für den Rest der Saison außer Gefecht gesetzt hätte. Aufgrund der anhaltenden Verletztenmisere bei Königsblau kündigte Trainer David Wagner bereits an, die Thematik „auf den Prüfstand“ zu stellen.

Schalke 04: Salif Sané wiederholt mit Verletzungsproblemen

Für Sané ist der Muskelfaserriss bereits die zweite Verletzung in der laufenden Spielzeit. Schon beim 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg im November verletzte er sich am linken Knie. Insgesamt vier Monate fehlte er seinem Team damals. Wegen dieser Verletzungsprobleme machte der Senegalese 2019/20 nur 15 von bislang 31 Bundesligaspielen (zwei Tore).

Neben Sane musste Schalke verletzungsbedingt zuletzt auch auf Matija Nastasic, Ozan Kabak, Benjamin Stambouli, Jean-Clair Todibo, Omar Mascarell, Suat Serdar, Amine Harit, Guido Burgstaller, Rabbi Matondo und Benito Raman verzichten.

Aufgrund dieser akuten Personalsorgen feierten beim Remis gegen Leverkusen mit Can Bozdogan (19) und Jonas Hofmann (23) gleich zwei Spieler aus der Knappenschmiede ihr Bundesligadebüt.