Schalke Schalke 04: So begeistert Ahmed Kutucu die S04-Fans

Gelsenkirchen. Ahmed Kutucu nutzt die fußballfreie Zeit für einen Blick in die Schalker Vereinsgeschichte. Die Fans sind von seiner Idee begeistert.

Sturmhoffnung Ahmed Kutucu vom FC Schalke 04 hat die coronabedingte Bundesliga-Zwangspause genutzt, um die zahlreichen S04-Fans bei Instagram mit ausgefallener Klub-Historie zu begeistern. Mit Hilfe von Bildbearbeitungsprogrammen retuschierte er seinen Kopf in zahlreiche legendäre Bilder der Vereinsgeschichte.

Unter dem Hashtag „DasWarenZeiten“ postet der 19-jährige Profi seit vergangener Woche täglich ein neues Foto auf seinem Profil. Den Anfang machte er mit einem Foto von sich im Heimtrikot der Saison 1998/99. Es folgten unter anderem ein Jubelfoto nach dem gewonnenen Uefa-Pokal-Finale in Mailand und eine Jubelpose beim 4:4-Revierderby in Dortmund.

In der fußballfreien Zeit kommen die Posts des gebürtigen Gelsenkircheners gerade bei den Schalke-Fans gut an. In Summe haben Kutucu die bislang fünf Bilder mehr als 55.000 Likes und zahlreiche lobende Kommentare eingebracht.