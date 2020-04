Gelsenkirchen. Verschieden Schalker Fan-Initiativen engagieren sich in Gelsenkirchen für die Gastronomie. Auch Profi Bastian Oczipka unterstützt die Aktion.

Gastwirte trifft die Corona-Krise besonders hart. Während andere Branchen inzwischen zumindest teilweise wieder öffnen dürfen, müssen Kneipen, Gaststätten und Restaurants weiterhin geschlossen bleiben. Vielen Betrieben droht deshalb schon jetzt die Pleite.

Auch im Ruhrgebiet kämpfen zahlreiche Gastronomen mit den enormen Einschränkungen – egal, ob gehobene Restaurants oder kultige Kneipen. Als Profi des FC Schalke 04 leidet Bastian Oczipka mit den Wirten, die um ihre Existenz bangen. In Zeiten der aktuellen Krise verschafft er ihnen nun Gehör und nutzt seine Reichweite in den sozialen Medien, um seinen Fans auf die Probleme aufmerksam zu machen.

Am Freitagnachmittag nahm sich der 32-Jährige deshalb Zeit und besuchte die Destille Buer in Gelsenkirchen. „Er war mega authentisch, kein bisschen distanziert und wirklich sehr sympathisch“, freute sich Inhaber Thomas Wesselborg. Als leidenschaftlicher Schalke-Fan und Dauerkarteninhaber war das rund einstündige Gespräch mit dem Bundesligaprofi für ihn ein echtes Highlight. „Ich habe gesehen, dass Gelsenkirchen ihm wirklich am Herzen liegt.“

Bastian Oczipka unterstützt #helpGelsen-Aktion

Besonders interessiert war Oczipka an der Hilfsaktion #helpGelsen, an der auch Wesselborg mit seiner Destille teilnimmt. Organisiert vom Schalker Fanprojekt und den Ultras Gelsenkirchen, werden bei dieser Initiative „lokale Helden“ in der Ruhr-Metropole unterstützt. Durch den Verkauf von T-Shirts wird Geld für Bars und Restaurants gesammelt, die aktuell auf Kundschaft verzichten müssen. 20 Euro kostet ein solches Shirt, wovon die Hälfte direkt an einen der Unternehmer geht. „Über 5000 T-Shirt wurden schon verkauft“, erzählt Wesselborg. „Ich finde es toll, dass Basti die Sache unterstützt und ein bisschen Werbung macht.“

Damit angefangen hat der Schalke-Profi als er am Samstag bei Instagram ein Bild von sich und Wesselborg vor der Destille postete. Beide trugen dabei Shirts der #helpGelsen-Aktion. „Ich habe mir angeschaut, mit wie viel Engagement und Herzblut unsere Fans diese Aktion umsetzen und wie sie die Shirts produzieren. Natürlich habe ich auch direkt ein paar Shirts mitgenommen, die ich im Team verteilen werde“, schreibt Oczipka. Zusätzlich wird er am Sonntag ein Interview mit dem Inhaber der Destille Buer posten. „Ich möchte euch alle dazu motivieren ebenfalls mitzumachen und damit unseren lokalen Unternehmen in Gelsenkirchen zu helfen“, führt er aus.