Schalke 04: So könnte es in der Corona-Krise weitergehen

Auch die drei Schalke-Vorstände Alexander Jobst (46), Peter Peters (57) und Jochen Schneider (49) nahmen am Donnerstag an der virtuellen Sitzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) teil – wie es sich gehört, saßen sie vor drei verschiedenen Bildschirmen und waren so zugeschaltet.

Hier beleuchten wir die wichtigsten Punkte der Sitzung aus Schalker Sicht. Die DFL hat eine Einigung mit den führenden Medienpartnern wie dem TV-Sender Sky erzielt, die letzte Rate der so wichtigen TV-Gelder wird noch vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausbezahlt. Damit steht fest: Auch Schalkes Liquidität ist gesichert. Wann es in der Bundesliga wieder losgeht, kann die DFL nicht festlegen – diese Entscheidung liegt in der Hand der Politik. Aber auch Schalke sichert zu, dass das vorgelegte Hygienekonzept im Kampf gegen das Coronavirus „zu 100 Prozent“ umgesetzt wird. Ins Auge gefasst werden Geisterspiele – frühestens ab dem 9. Mai. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Schalke:

Ist Schalkes akute Bedrohung damit überstanden? Ja, die Saison ist jetzt durchfinanziert. Die DFL hat sich mit den meisten Medienpartnern geeinigt, dass die letzte Rate der Fernsehgelder ausgezahlt wird. Im Mai wird das Geld an die Klubs weitergeleitet, damit kann Schalke gut leben – die Liquidität ist gesichert. Sollte die Saison doch nicht zu Ende gespielt werden können, gibt es laut DFL-Chef Christian Seifert „gewisse Mechanismen der Rückführung“ des Geldes – das würde dann aber natürlich die gesamte Liga betreffen und nicht Schalke allein. Schalke atmet seit Donnerstag auf, und dieses Aufatmen betrifft auch die Zeit über den 30. Juni hinaus. Ein Grund sind auch die eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten.

Mit welchem Medienpartner wurde keine Einigung erzielt? Darüber gibt es keine Angaben. Nach WAZ-Informationen handelt es sich aber um Discovery (Eurosport), das die Rechte an den Freitag- und Montagspielen besitzt und diese an DAZN sublizenziert hat.

Wie realistisch ist ein Bundesliga-Neustart am 9. Mai? Die Entscheidung darüber liegt nicht beim Fußball, sondern bei der Politik. Schalke wäre bereit, am 9. Mai wieder zu spielen, richtet sich aber auch auf den 16. Mai oder ein späteres Datum ein – dann müsste allerdings der Spielplan weiter angepasst werden; es müsste mehr Englische Wochen geben. Weil das Datum für den Re-Start nicht feststeht, wurde am Donnerstag noch nicht besprochen, mit welchem Spieltag es wieder losgeht. Im Raum steht aber weiterhin der Gedanke, dass am 9. beziehungsweise 16. Mai die ursprünglich für diesen Tag angesetzten Partien ausgetragen werden. Für Schalke bedeutet dies: Am 9. Mai ein Heimspiel gegen Wolfsburg, am 16. Mai ein Auswärtsspiel in Freiburg. Erst daran anschließen würden sich die verlegten Spieltage Nummer 26 bis 32. Schalkes Gegner wären dann in dieser Reihenfolge: Dortmund (A), Augsburg (H), Düsseldorf (A), Bremen (H), Union Berlin (A), Leverkusen (H) und Frankfurt (A).

Wie soll ein Geisterspiel ablaufen? Exakt 213 Personen inklusive Spieler, Trainer und Schiedsrichter dürfen ins Stadion: 98 in den Innenraum, 115 auf die Tribüne. Bei manchen Vereinen gibt es Gedankenspiele, die leeren Tribünen optisch abzuhängen oder gar für eine akustische Beschallung zu sorgen – Schalke hat sich dazu noch nicht geäußert.

Laut DFL werden pro Mannschaft 40 Personen regelmäßig auf das Corona-Virus getestet – wer sind diese 40 Personen auf Schalke? Es geht um den kompletten Spielerkader, dazu der Trainerstab und die ganz engen Mitarbeiter wie etwa die Physiotherapeuten. Im Grunde genommen jeder, der direkten Kontakt zur Mannschaft hat. Auch Schalke will alles tun, um ein Risiko einer Ansteckung zu vermeiden. „Wir sind uns der Tragweite aller einzuhaltenden Maßnahmen des DFL-Hygienekonzepts bewusst“, sagt Alexander Jobst, der Vorstand für die Bereiche Marketing und Kommunikation, im Gespräch mit der WAZ: „Eine hundertprozentige Bereitschaft zur Umsetzung ist Voraussetzung für die weitere Entscheidungsfindung zur Fortsetzung der Saison. Schalke 04 wird bereit sein.“

Jeder Verein muss einen Hygiene-Beauftragten benennen – wer ist das auf Schalke? Mannschaftsarzt Dr. Patrick Ingelfinger hat die medizinische Federführung. Bei der Umsetzung assistieren ihm Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether und das Trainerteam.

Wird Schalke jetzt besondere Maßnahmen ergreifen, um bei den Fans für die Akzeptanz von Geisterspielen zu werben? Nein, das ist aktuell nicht geplant, da sich der Verein ohnehin im Austausch mit den Fan-Gruppierungen befindet. „Unsere Fans haben ein Gespür für die angespannte Situation in unserem Verein und die Wichtigkeit, dass die Saison mit Geisterspielen zu Ende gespielt werden kann“, sagt Jobst. Er fügt hinzu: „Fakt ist: Geisterspiele sind in dieser Situation alternativlos, auch wenn niemand jemals Gefallen daran finden wird.“

Was passiert, wenn die Saison aus zeitlichen Gründen nicht bis zum 30. Juni beendet werden kann? Die DFL hofft auf einen Saisonabschluss bis Ende Juni „wenn es nach uns geht“ (DFL-Chef Seifert). Es gebe aber auch Möglichkeiten, im Juli weiterzuspielen.

Startet die neue Saison wie immer im August oder später? Darüber gibt es noch keine Pläne. Erst einmal soll diese Saison beendet werden.

Wird es Geisterspiele auch noch in der neuen Saison geben? Diese Möglichkeit muss die DFL in Betracht ziehen. In diesem Fall müssten die Vereine vorerst ohne Zuschauer-Einnahmen auskommen. Laut Seifert ginge dies in Verbindung mit der Reduktion der Kosten – etwa bei den Spielergehältern.