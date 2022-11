19:04 – der Schalke-Talk: Wo S04 im Winter nachlegen will

FC Schalke 04 Schalke 04 terminiert Trainingslager in der Türkei

Gelsenkirchen. Im vergangenen Jahr musste Schalkes Trainingslager in Belek kurzfristig abgesagt werden. Anfang Januar soll es dann stattfinden.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 wird sich in einem Trainingslager im türkischen Belek auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Vom 2. bis zum 11. Januar werden die Gelsenkirchener an der türkischen Riviera schwitzen – um vielleicht doch noch den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen.

Am Tag vor der Rückreise (10. Januar, 15.30 Uhr) wird Schalke in Belek ein Testspiel gegen Zweitligisten 1. FC Nürnberg bestreiten. Dies wird auf dem Platz des Titanic Deluxe Football Centers stattfinden.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Schalker ihr Trainingslager in Belek geplant, aufgrund der Gefahr durch das Coronavirus haben sich die Verantwortlichen im Winter 2021/22 allerdings kurzfristig dazu entschieden, die Reise in die Türkei abzusagen. Die Ansteckungsgefahr sollte so minimiert werden.

Schalke-Profis starten die Saison-Vorbereitung am 1. Dezember

Durch das nun feststehende Trainingslager ist der Winter-Fahrplan der Königsblauen immer praller gefüllt. An diesem Dienstag stand für die S04-Profis der vorerst letzte Trainingstag auf dem Vereinsgelände an. Erst am 1. Dezember geht es für die Schalker mit einer gemeinsamen Einheit am Berger Feld weiter. Bis dahin sollen sich alle Spieler individuell fit halten.

Im Dezember sind zudem einige Testspiele geplant. Am 9. Dezember trifft Schalke in Wien auf den SK Rapid (mit Ex-S04-Profi Guido Burgstaller), am 22. Dezember gastieren die Gelsenkirchener zudem beim VfL Osnabrück. Außerdem soll im Dezember noch ein weiterer Test im europäischen Ausland stattfinden.

In der Bundesliga geht es für Schalke am 21. Januar weiter – mit einem Auswärtsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky).

