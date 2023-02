Schalke 04: Torwart-Talent verlängert Vertrag bis 2025

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs langfristig binden können. Torwart Justin Treichel verlängert seinen Vertrag.

Gute Nachricht für den FC Schalke 04: Torwart-Talent Justin Treichel hat seinen Vertrag bei den Königsblauen um zwei Jahre verlängert. Das teilte die Beratungsagentur des 19-Jährigen über ihren Instagram-Account mit.

"Justin Treichel ist ein waschechtes Kind des Ruhrgebiets und bereits in seinem 7. Jahr bei Schalke 04. Damit das auch weiterhin so bleibt, hat der 1,88-Meter große Torhüter seinen Vertrag nun frühzeitig um zwei weitere Jahre verlängert", erklärte noacksports. "In der jüngsten Vergangenheit konnte sich der 19-Jährige auch schon mehrfach im Training der Profis zeigen. In der U23 unter Leitung von Jakob Fimpel sollen nun die nächsten Schritte folgen."

Schalke-Torwart Justin Treichel steigert sich unter Norbert Elgert

Treichel war im Sommer zur U23 gestoßen, nachdem er in seinem zweiten Jahr bei der U19 der Königsblauen unter Trainer Norbert Elgert einen Leistungssprung hinlegte. Treichel war mit dafür verantwortlich, dass der S04 mit einem starken Endspurt noch das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreicht hatte. Dort war dann allerdings gegen den BVB Schluss.

Zunächst war der Torwart danach mit einem einjährigen Anschlussvertrag ausgestattet worden. Dieser ist nun ausgeweitet worden. "Mit der beidseitigen Planungssicherheit sind die Weichen nun für die kommenden Jahre in der U23 gestellt", schrieb noacksports.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Bislang war Treichel allerdings in dieser Saison in der Regionalliga West noch nicht zum Einsatz gekommen. Bis zu seiner Verletzung war dort Profi-Keeper Justin Heekeren gesetzt. In den bisherigen Spielen, in denen Heekeren nicht für die U23 zum Einsatz kam, weil er bei den Profis gebraucht wurde, stand Radomir Novakovic im Tor. Er vertrat Heekeren auch in den letzten acht Spielen, in denen Heekeren verletzt ausfiel. Treichel saß dabei jeweils auf der Ersatzbank.

Schalke vertraut Torwart Justin Treichel

Auch beim 4:1-Auftaktsieg in diesem Jahr gegen den SV Rödinghausen hatte Treichel gegenüber Novakovic das Nachsehen. Das könnte sich nun bald ändern. Denn dass der Verein Vertrauen in die Fähigkeiten des gebürtigen Duisburgers hat, hat er mit der Vertragsverlängerung bewiesen.

