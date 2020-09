Schalke: Ex-Trainer Tedesco erhält Auszeichnung in Russland

Gelsenkirchen/Moskau. Domenico Tedesco war als Trainer beim FC Schalke 04 sehr beliebt. Auch bei seinem neuen Klub Spartak Moskau läuft es für den einstigen S04-Coach.

Für Domenico Tedesco läuft es in den vergangenen Wochen in Russland immer besser. Der ehemalige Trainer von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 führt die Tabelle in der russischen Premier League mit seinem neuen Verein Spartak Moskau an. Von 18 möglichen Zählern hat der Hauptstadt 14 Punkte geholt - einen mehr als Double-Gewinner Zenit St. Petersburg. Nun erhält der 34-Jährige Wertschätzung für die Leistungen seiner Elf.

Tedesco ist zum Trainer des Monats in der Liga gewählt worden. Das entschieden Experten, der Rechteinhaber Match Premier und die Fans. Im Monat August hatte Spartak vier Spiele gewonnen und holte dazu zwei Unentschieden. Diese Resultate beförderten Moskau an die Tabellenspitze.

Der Ex-Schalke-Coach ist beim russischen Erstligisten seit Oktober 2019 im Amt. Damals hatte Spartak ebenfalls 14 Punkte geholt - aber nicht zum Anfang der Saison wie jetzt, sondern nach zwölf Spieltagen.

😎 Domenico Tedesco is the best #RPL manager of the August



🔴⚪️ He was unanimously chosen by RPL experts, official broadcaster Match Premier and fans#ManagerOfTheMonth pic.twitter.com/UxuOhEsg4k — Russian Premier Liga (@premierliga_en) September 3, 2020

Bei Schalke 04 beurlaubt nach Niederlage gegen Manchester City

Zuvor hatte Tedesco von Sommer 2017 bis Februar 2019 in Gelsenkirchen gearbeitet. In seiner ersten Saison wurde er direkt Vizemeister und stand im Halbfinale des DFB-Pokals. Anschließend lief es für ihn bei Königsblau nicht mehr so gut. Nach einem 0:7 in der Champions League gegen Manchester City und Rang 14 in der Liga stellte Schalke seinen Trainer frei.

Nach sieben Monate pause heuerte Tedesco schließlich mit Co-Trainer Andreas Hinkel bei Spartak an. "Dieser Verein hat eine große Geschichte. Er bedeutet den Menschen etwas. Das hat für meine Entscheidung eine große Rolle gespielt. Denn für mich gehört der emotionale Aspekt, die Tradition, die Verbundenheit von Fans und Verein dazu, wenn ich mich für einen Verein entscheide", sagte er bei seiner Vorstellung. "Das war bei Aue so, das war bei Schalke so, das ist jetzt wieder so. Da bin ich auch ein Stück weit Romantiker." Und ein erfolgreicher - die Auszeichnung zum Trainer des Monats soll nicht sein letzter Titel in Russland werden.(fs)