Schalke-Talk nach Hoffenheim-Debakel: So steigt S04 ab

Der FC Schalke 04 ist wieder Letzter in der Fußball-Bundesliga: Nach der schwachen Leistung bei der TSG 1899 Hoffenheim (0:2 am Sonntagabend) schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt. Dabei unterstützten über 10.000 Schalker das Team von den Rängen. S04-Trainer Thomas Reis redet Klartext. Wir diskutieren über die aktuelle königsblaue Lage in unserer neuen Folge „19:04 - der Schalke-Talk“.