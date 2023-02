Schalke 04 U23: Sidi Sané scheitert – Kyerewaa trifft

Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke 04 musste sich am Samstag mit einem 1:1 (1:0) gegen Fortuna Köln begnügen. Es war mehr drin für die Königsblauen.

Das Ziel, das heimische Parkstadion zur Festung auszubauen, konnte von der U23 des FC Schalke 04 Regionalliga-Heimspiel gegen Fortuna Köln nur bedingt umgesetzt werden. Die Königsblauen, die diesmal ohne Unterstützung aus der Bundesliga-Mannschaft aufliefen und lediglich das profi-erfahrene Talent Sidi Sané dabei hatten, trennten sich vom ehemaligen Zweitligisten 1:1 (1:0). Für Dadashov & Co. war es bereits das vierte Heim-Remis.

Schalke kommt nach zehn Minuten in Fahrt

Die ersten gefährlichen Szenen im Spiel hatten die Domstädter. Nach zehn Minuten rettete S04-Torwart Radomir Novakovic vor Arnold Budimbu, kurz darauf musste Novakovic erneut eingreifen und mit beiden Fäusten vor Fortunas Lars Lokotsch retten. Die erste gefährliche Schalker Chance hatte Sidi Sané, dessen Schuss allerdings von einem Kölner Verteidiger-Bein gebremst und zur Ecke befördert wurde (15.).

Nach einer halben Stunde musste Schalkes Trainer Jakob Fimpel den verletzten Ardy Mfundu auswechseln. Mfundu blieb nach einem Zweikampf im Mittelfeld liegen und fasste sich schmerzverzerrt an den Oberschenkel. Für ihn kam Gideon Guzy neu in die Partie. In der 37. Minute hatten die 250 Schalker Fans unter den 320 Zuschauern den Torschrei auf den Lippen, aber Sidi Sané zeigte sich im Abschluss zu überhastet und scheiterte an Kölns Schlussmann André Weis.

Daniel Kyerewaa machte es ein paar Zeigerumdrehungen später besser: Nach einem Konter pflasterte er den Ball an den rechten Innenpfosten, von wo die Kugel ins linke Toreck trudelte – 1:0 (41.). Nach dem Seitenwechsel drehte Köln auf und drängte direkt auf den Ausgleich. S04-Keeper Novakovic verhinderte gegen Arnold Budimbu das 1:1 (50.). Zwölf Minuten später war es dann passiert: Auf Flanke des Ex-Wattenscheiders Jules Schwadorf traf Dustin Wilms per Kopf zum 1:1. Schalkes Antwort: Ein Pfostenknaller von Joey Müller (66.). In der Endphase hatten die Hausherren Glück, dass ein Knaller von Kölns Sascha Marquet knapp am langen Eck vorbeizischte. Mit der letzten Chance zielte Schalkes Moritz Flotho in der Nachspielzeit knapp vorbei, so dass es beim 1:1 blieb.

So spielte Schalke II gegen Fortuna Köln

Schalke: Novakovic – van der Sloot, Boboy, Albutat, Schell – Müller - Mfundu (30. Guzy), Balouk, Kyerewaa (71. Bokake) – Dadashov (86. Flotho), Sané (55. Castelle). Tore: 1:0 Kyerewaa (41.), 1:1 Wilms (62.).

