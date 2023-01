Schalke 04 verstärkt sich: Ausleihe von Eder Balanta wahrscheinlich

Gelsenkirchen. Das Transferfenster schließt sich, doch der FC Schalke 04 scheint noch einmal tätig zu werden. Eder Balanta kommt wohl vom FC Brügge zu S04.

Der FC Schalke 04 scheint kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal tätig zu werden. In Tim Skarke (26) und Moritz Jenz (23) haben die zwei jüngsten Winter-Neuzugänge am Sonntag ihr Debüt für Schalke 04 gegeben – und womöglich konnte der Bundesliga-Letzte bis zum Ende des Transferfensters am Dienstag noch einmal nachlegen.

Laut belgischer und kolumbianischen Medien will Schalke Eder Balanta vom FC Brügge ausleihen. Da deckt sich auch mit Informationen unserer Redaktion. Es soll sogar schon eine Einigung geben. Allerdings ohne Kaufoption für den 29-jährigen Kolumbianer. Der defensive Mittelfeldspieler war 2019 von Basel nach Brügge gewechselt. Derzeit spielt er im Team der Belgier aber keine große Rolle, in der laufenden Saison stehen 13 Einsätze über 323 Spielminuten zu Buche. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. Nach Tim Skarke, Moritz Jenz, Michael Frey, Niklas Tauer und Jere Uroen wäre Balanta der sechste Zugang in der laufenden Transferperiode.

Schalkes Sportvorstand kennt Balanta

Balanta ist kein Unbekannter. Zumindest für Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel nicht. Denn der kennt Balanta aus dessen Zeit beim FC Basel, hatte Knäbel selbst doch längere Zeit in der Schweiz bei eben jenem Klub gearbeitet. Am Deadline Day an diesem Dienstag soll die Leihe offiziell vermeldet werden.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04