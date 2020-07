Schalke Schalke 04: Zwei positive Corona-Tests in der U23

Gelsenkirchen. Corona-Fälle bei Schalke 04. Zwei Personen aus dem Kreis der Regionalligamannschaft wurden positiv auf Covid-19 getestet.

Vor dem Trainingsauftakt der U23 des FC Schalke 04 wurden zwei Personen auf dem Kreis der Regionalligamannschaft positiv auf Covid-19 getestet. Wie die Gelsenkirchener am Dienstagnachmittag bekannt gegeben haben, haben sich die Betroffenen und ein „weit gesteckter Kreis an Kontaktpersonen“ unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse in häusliche Quarantäne begeben.

„Um das Risiko für Spieler, Trainer und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, testen wir nicht nur die Mitglieder der Lizenzspieler-Abteilung, sondern auch unsere U23“, äußerte sich Schalkes Vorstand Sport und Kommunikation Jochen Schneider zu den Corona-Fällen. „Dies dient dem Schutz unserer Spieler, Mitarbeiter und potenzieller Testspielgegner.“

In einer Mitteilung auf der Klub-Homepage erklärten die Schalker zudem, dass Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Dr. Patrick Ingelfinger bereits Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen hat, um weitere Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten. Der Verein wolle „alle Anordnungen der Behörden“ umgehend umsetzen, heißt es. (rh)