Schalke-Abgang perfekt: S04 findet Abnehmer für Jordan Larsson

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 gibt einen weiteren Spieler in der Winterpause ab. Sommer-Zugang Jordan Larsson wird gehen. Das sind die Details.

Wenige Tage vor dem Ende der Transferfrist hat der FC Schalke 04 den vierten Winter-Abgang verkündet. Jordan Larsson verlässt die Königsblauen nach nur einem halben Jahr wieder. Das gab S04 am Samstagabend bekannt. Der 25 Jahre alte Offensivspieler wechselt zum FC Kopenhagen. Der Tabellendritte der Superligaen hat Larsson ausgeliehen, verfügt zudem über eine Kaufoption. Genauere Details wurden nicht genannt.

Schalke: Larsson kann Chancen unter Reis nicht nutzen

In den ersten beiden Spielen des neuen Jahrs gehörte Larsson noch zur Startelf von S04-Trainer Thomas Reis. Überzeugen konnte der Schwede jedoch nicht, nachdem er schon in der Hinrunde die Erwartungen nicht erfüllt hatte. Der Sohn der schwedischen Fußballlegende Henrik Larsson blieb für Schalke in elf Einsätzen ohne Torbeteiligung.

"Für Jordan ist die Saison leider nicht so verlaufen, wie er und wie auch wir es uns erhofft haben. Gemeinsam mit ihm sind wir übereingekommen, dass eine Leihe für beide Seiten die bestmögliche Option ist", wird Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel zum nun perfekten Leih-Deal mit Kopenhagen zitiert. "Wir wünschen ihm für seine Zeit in Dänemark sportlich und privat alles Gute."

Larsson spielte zuletzt im offensiven Mittelfeld, ist aber eigentlich auf der offensiven Außenbahn beheimatet. Dort hat sich Schalke mit Tim Skarke (Union Berlin/Leihe) und Soichiro Kozuki (eigene U23 verstärkt). Daher dürfte sein Abgang den Revierklub nicht besonders schmerzen.

Schalke: Larsson kam im Sommer aus Moskau

Larsson war im vergangenen Sommer von Spartak Moskau nach Gelsenkirchen gewechselt. Nun verlässt er die Knappen schon wieder. Nach Florent Mollet (FC Nantes), Florian Flick (1. FC Nürnberg/Leihe) und Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen/Leihe) ist er der vierte Abgang in diesem Winter.

