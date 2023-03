Schalke-Abwehrchef Jenz: „Habe noch nie ein Derby verloren“

Gelsenkirchen. Am Samstag trifft Schalke 04 auf den BVB im Revierderby. Neuzugang Moritz Jenz kann es gar nicht erwarten – und baut auf seine Derby-Erfahrung.

Der FC Schalke 04 gegen den BVB, Gelsenkirchen gegen Dortmund – wenn am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Veltins-Arena das Revierderby steigt, steht im Ruhrgebiet das Leben still. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund ist noch immer das Spiel der Bundesliga, das die meisten Fans elektrisiert. Kein Wunder, dass sich Moritz Jenz schon unheimlich auf das Spiel freut.

Und wie es sich vor einem Derby gehört: Für den neuen S04-Abwehrchef ist der Gast keineswegs der haushohe Favorit in dem Spiel: „Ich kann sagen, dass ich mit meinen Mannschaften, in denen ich aktiv war, noch kein Derby verloren habe“, sagte Moritz Jenz vor dem Derby im Interview mit der Recklinghäuser Zeitung.

Schalke gegen BVB werden für Jenz sehr physische 90 Minuten

Was den 23-Jährigen glauben lässt, dass das abstiegsbedrohte Schalke 04 gegen Meisterschaftsanwärter BVB im Duell der beiden einzigen in der Rückrunde noch ungeschlagenen Bundesligisten nicht glasklarer Außenseiter ist: „Im Derby gelten andere Regeln.“ Moritz Jenz erwartet 90 umkämpfte Derby-Minuten, in denen nicht alles so ablaufen könne, wie es die Trainer Thomas Reis (Schalke 04) und Edin Terzic (BVB) sich vorab ausmalen: „Solche Partien sind viel physischer. Du kannst deine Taktik oftmals nicht gut durchbringen, weil um jeden Meter gekämpft wird.“

Simon Jenz (vorn) hat sehr zur Sicherheit in der Schalke-Abwehr beigetragen. Hier stoppt er Bochums Takuma Asano. Foto: Getty

Moritz Jenz erwartet eine Überzahl im Heimspiel, denn die Fans der Königsblauen seien „der zwölfte Mann“ im Derby. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger hat sich Schalke in der Winterpause angeschlossen. Der französische Erstligist FC Lorient hatte Jenz im Sommer 2022 an Celtic Glasgow verliehen; bis Mitte November spielte er regelmäßig in der schottischen Premiership und verpasste darüber hinaus keines der sechs Gruppenspiele der Celtics in der Champions League. Mit seiner robusten, kompromisslosen Art hat er dazu beigetragen, dass das einst abgeschlagene Schlusslicht Schalke inzwischen die Rote Laterne an den VfL Bochum abgegeben hat und wieder realistisch vom Klassenerhalt träumen darf.

Jenz will mit Schalke im Derby gegen den BVB gewinnen wie mit Celtic gegen Rangers

Wie in Glasgow will Moritz Jenz nun auch im Revier von seiner Derby-Erfahrung profitieren. Im Old Firm traf er am 3. September mit Celtic auf den Glasgow-Rivalen Rangers, beim 4:0 wurde Jenz in der 56. Minute eingewechselt und sicherte das 4:0 (3:0) ab. Eine Idee, wie er mit Schalke 04 die in der Bundesliga seit acht Spielen anhaltende Siegesserie des BVB beenden kann, hat Moritz Jenz auch: „Wir werden keine Angst haben und müssen eklig und aggressiv sein.“

