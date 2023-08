Schalke-Alarm nach schockierender Leistung: "Schlechter können wir nicht spielen"

Schalke-Trainer Thomas Reis ist ratlos: Seine Mannschaft verlor nach desolater Vorstellung in Braunschweig.

Braunschweig. Schalke verliert auch das zweite Auswärtsspiel der neuen Zweitliga-Saison. Trainer Thomas Reis kündigt Konsequenzen für das nächste Spiel an.

Niedergeschlagen schlich Simon Terodde vom Platz, eine Viertelstunde war das Zweitligaspiel des FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig bereits beendet. 0:1 (0:1) hatten die Königsblauen verdient verloren. Zwei Niederlagen aus drei Spielen – der Start ist missraten. Schockierend war das, was Schalke in Braunschweig vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt hatte. Darauf angesprochen, überlegte Terodde kurz: „Der Trainer hätte zur Pause alle Spieler auswechseln können. Viel schlechter können wir nicht spielen. Das war von allen nicht ausreichend.“