Schalke: Alexander Nübel schweigt - und das ist richtig

Gelsenkirchen. In den Torwart-Zoff beim FC Bayern um Alexander Nübels Verpflichtung mischt sich nun auch noch Boss Karl-Heinz Rummenigge ein. Ein Kommentar.

Es ist die Corona-Krise, die Deutschlands Profifußball jeden Tag zittern lässt. Wann wird gespielt? Wird überhaupt gespielt? Wie geht es weiter? Was beschließen die Politiker? Das sind die Fragen, die alle Vereinsvertreter und Fans am meisten interessieren. Ein Zoff um die Torhüter, wie er sich beim FC Bayern München gerade abspielt, ist eigentlich eine unwichtige Nebensache - aber ein kleiner Blick lohnt sich doch.

Bayern-Boss verteidigt Verpflichtung des Schalke-Torhüters

Denn inzwischen hat sich sogar Karl-Heinz Rummenigge in dieses fast schon amüsante Frühlingstheater eingeschaltet. Der Vorstandsboss des Rekordmeisters verteidigt die ablösefreie Verpflichtung des Schalker Torhüters Alexander Nübel und rüffelt die noch unter Vertrag stehenden Münchener Schlussmänner Manuel Neuer, Sven Ulreich und Christian Früchtl. Vor allem über die forschen Berater von Ulreich und Früchtl ärgert sich Rummenigge.

Und was heißt das für Schalkes Torwart? Unverständlich mag dessen Wechsel immer noch erscheinen. Auf Schalke wäre er über Jahre das Gesicht des Klubs gewesen, der Kapitän, einer der Top-Verdiener - und er hätte vermutlich einen Vertrag mit Ausstiegsklausel unterschrieben, der ihn ohnehin zu einem internationalen Top-Klub hätte bringen können. Diese Position gab er auf, um ablösefrei nach München zu wechseln. Das ist legitim, er hat gegen keinen Vertrag, gegen keine Regel verstoßen.

Nübel-Berater schweigt

Doch sportlich? Bayern-Trainer Hansi Flick hat betont, dass Manuel Neuer in München als Nummer eins in die kommende Saison ginge - und Nübel wisse das. Einsatzgarantien gebe es keine. Selbst seinen Posten als Ersatztorwart hätte Nübel nicht sicher. Sollte Neuer seinen Vertrag - was zu erwarten ist - sogar noch verlängern, könnte Nübel für eine längere Zeit die Nummer zwei bei den Bayern bleiben und seine besten Jahre als Torwart auf der Bank verbringen. Keine beeindruckende Perspektive. Denn dass die Bayern ihren Kapitän, den über Jahre weltbesten Torhüter und Rückhalt der Nationalmannschaft bereits 2021 ziehen lassen, ist sehr unwahrscheinlich.

Nübel und sein Berater Stefan Backs werden alle Risiken dieses Transfers bedacht haben - und davon gibt es viele. Backs selbst scheute sich bisher nicht vor Interviews. Momentan aber liegen Backs und Nübel richtig: Sie sagen nichts. Denn provozierende Sätze des Schalker Torhüters wären überflüssig und würden die ganze Debatte von vorn beginnen lassen. Und eigentlich ist so ein Torhüter-Zoff gerade nur eine Nebensache.