Schalke atmet auf - zweite Corona-Testreihe ist negativ

Längenfeld. Schalkes Bundesliga-Profis können weiter in Österreich trainieren. Eine zweite Corona-Testreihe ergab keinen weiteren positiven Fall.

Die Bundesliga-Profis des FC Schalke 04 werden ihr Trainingslager in Längenfeld in Österreich wie geplant bis Samstag fortsetzen. Auch die zweite Corona-Testreihe ergab keinen weiteren positiven Befund, wie die Königsblauen am Mittwochnachmittag mitteilten. Die Reihe war nötig geworden, nachdem am Montag ein Spieler des Profikaders positiv getestet wurde. Er hatte bereits am Sonntagabend Symptome gezeigt. Inzwischen ist er aber beschwerdefrei.