Schalke auch in Gladbach mit Ralf Fährmann? Das sagt Thomas Reis

Gelsenkirchen. Schalke 04 betreibt Wiedergutmachung, lässt beim 0:0 gegen den 1. FC Köln aber eine Riesenchance aus. Wie so oft in dieser Saison.

Im Tor war am Ende nur Erwin, aber nicht der Ball. Es war schon ein wenig suspekt: Die Spieler des FC Schalke 04 standen vor der Nordkurve der Arena, zwischen sich und den Anhängern nur noch das Maskottchen an besagter Stelle des Spielfeldes. Und nun wirkte es auf jeden Fall so, als wüssten die S04-Profis selbst nicht, ob das hier gerade so richtig war: vor die Fans zu treten, sich feiern zu lassen für ein 0:0 gegen den 1. FC Köln. „Auf geht‘s, Schalke, kämpfen und siegen“ brüllten ihnen die königsblauen Anhänger zu. Zögern bei den Hauptdarstellern auf dem Rasen, zaghaftes Zurückapplaudieren des Anstands wegen. Denn sie wissen ja: logisch, weiter kämpfen – vor allem aber auch mal endlich siegen.