Schalke auch ohne Todibo – Saisonaus für Mascarell

Schalke 04 muss am Sonntag (15.30 Uhr/ Sky) im Bundesligaspiel bei Union Berlin auch auf Jean-Clair Todibo verzichten. Der Abwehrspieler zog sich im Training eine Verletzung am Sprunggelenk zu und fällt nach Angaben von Trainer David Wagner für sieben bis zehn Tage aus. Die personellen Rückschläge reißen damit auch in der sportlichen Krise nicht ab. Insgesamt fehlen Schalke in Berlin voraussichtlich sechs Profis, darunter auch der nach fünf Gelben Karten gesperrte Weston McKennie.

Gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird in dieser Saison Kapitän Omar Mascarell. Der Spanier, der sich Ende Februar eine schwere Adduktorenverletzung zugezogen hatte, erlitt in dieser Woche im Aufbautraining einen Rückschlag - Wagner verkündete am Freitag das Saisonaus für seinen Kapitän. Auch Suat Serdar (Außenband) fehlt noch bis über das Saisonende hinaus.

Auch die Rückkehr von Amine Harit steht noch nicht bevor

Wann Amine Harit (Innenband) wieder zur Verfügung steht, konnte Wagner noch nicht abschätzen: „Er wird am Wochenende sicher nicht zum Einsatz kommen, und was die weiteren Spiele betrifft, ist das auch noch unsicher.“ Nach der Partie in Berlin hat Schalke noch vier Spiele gegen Leverkusen (H), Frankfurt (A), Wolfsburg (H) und Freiburg (A).

Auch bei einer Rückkehr von Benjamin Stambouli warnt Wagner vor allzugroßen Hoffnungen. „Er ist wieder im Training, allerdings nicht im vollen Mannschaftstraining, sondern er macht Teile davon mit“, so der Coach. Angesichts von mehr als sieben Monaten Verletzungspause ist der Franzose daher noch keine wirkliche Alternative. Dennoch ist es möglich, dass Stambouli als 19. Feldspieler die Reise nach Berlin mitmacht: „Ich will es prinzipiell nicht ausschließen“, so Wagner.